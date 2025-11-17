El actor de 'Anatomía de Grey', James Pickens Jr., comparte que tiene cáncer de próstata para sensibilizar sobre la detención precoz

El actor estadounidense James Pickens Jr., conocido por su papel como el doctor Richard Webber en la serie 'Anatomía de Grey', ha sacado a la luz, en una entrevista para la plataforma 'Black Health Matters', su batalla contra el cáncer, después de que los médicos le diagnosticaran cáncer de próstata.

El intérprete es uno de los rostros históricos de la ficción desde que se estrenara en 2005 y ha querido hacer un llamamiento para sensibilizar a la sociedad sobre dicha enfermedad. "No es el tipo de noticia que nadie quiere escuchar, pero para ser honesto, el cáncer de próstata ha sido común en mi familia", ha comenzado.

"Mi padre lo tuvo. Tenía muchos hermanos; varios de ellos lo tuvieron. Me habría sorprendido no haberlo heredado", ha confesado el intérprete de 73 años, añadiendo que hasta ahora, nadie en su entorno ha fallecido por esta causa.

Tal y como ha relatado Pickens Jr., ha sido gracias a las revisiones anuales que han encontrado el tumor en una fase muy precoz. "Mi urólogo me ha dicho que haber sido tan aplicado en las revisiones ha jugado a mi favor", ha explicado.

Por suerte, el cáncer no se ha difundido más allá de la próstata y el que diera vida al doctor Webber ha decidido hacerse una prostatectomía radical. Esta cirugía se realiza para tratar el cáncer de próstata y consiste en extirpar toda la glándula prostática y algunos tejidos alrededor de este.

Más allá de revelar su diagnóstico, el actor ha querido mandar un mensaje, destacando cómo muchos hombres afroamericanos suelan ser reacios a los chequeos médicos y menos propensos a someterse a revisiones periódicas. "Soy la prueba viviente que el diagnóstico precoz funciona. Si eres negro, o el cáncer de próstata está presente en tu familia, habla con tu médico y empieza a hacer los exámenes a partir de los 40 años", ha apuntado.