Mario Vaquerizo desvela su miedo a participar en 'Cazadores de imágenes' por tener que vacunarse: "Entré en crisis"

Mario Vaquerizo es uno de los famosos que ha acompañado a Gotzon Mantuliz en 'Cazadores de imágenes', el nuevo programa de laSexta, para fotografiar a un animal salvaje y publicar las imágenes en colaboración con la revista National Geographic España. Ambos han sido los protagonistas de este lunes en 'El Hormiguero' y el cantante de las Nancys Rubias no se ha cortado ni un pelo, revelando algunas de las situaciones que se dieron durante el viaje y quedándose a la tertulia final de cómicos.

Entre bromas, el artista ha admitido que le costó "varios días" aprender cómo se pronunciaba el nombre del aventurero vizcaíno, a quien ha agradecido la invitación al programa, que ha sido un "regalo". El cantante ha asegurado que jamás hubiera pensado en ir a Uganda, desvelando que "al principio fue accidentado".

20 días antes del viaje, previsto en un principio en el Congo, comenzó una guerra que obligó a cambiar de ubicación, pero ese no fue el único problema que enfrentó la productora 7yAccion. Mario se negó a vacunarse: "Ya sabéis mi miedo a las vacunas, entré en crisis y dije no voy".

Sin embargo, tras hablar con el CEO de la productora, Jorge Salvador, el artista hizo de tripas corazón y se echó la manta a la cabeza. El productor le había dicho que, si no quería ir, cancelaban la grabación y sería responsabilidad suya, por lo que el artista finalmente se decidió a vacunarse.

El momento de la vacuna también fue un desafío para el marido de Olvido Gara, que tras informarse sobre la reacción que podría tener, se temió lo peor. "El quinto día empiezo a sentir un calor y entré en delirio porque me dio como una reacción la vacuna. Pensaba que los gorilas me atacaban y me iban a comer en el viaje", ha relatado. Tras ello, fue su mujer quien le quitó todas las preocupaciones de la cabeza, comentándole que estaba teniendo un delirio y que debía ir al viaje: "Gracias a Alaska que fui al viaje".

Una decisión de la que no se arrepiente: "Es muy valiente ir a Uganda, hemos estado en la naturaleza, hemos convivido con personas que son como nosotros. Tuve como una crisis de identidad, sentí la naturaleza y en un momento dado sentí un nuevo Mario Vaquerizo aquí. Me di cuenta que no hay que tener miedo en la vida. Si me hubiese acojonado por miedo a la vacuna me hubiera perdido una de las experiencias más vitales".

La entrega con Mario Vaquerizo consistió en adentrarse en la selva para fotografiar al majestuoso gorila de montaña: "Ocupamos la selva y nos acogió bien porque éramos personas de bien. Estábamos invadiendo su espacio, pero lo hicimos con tanto respeto que ellos nos miraban, éramos uno de ellos".

Y a propósito de chimpancés, el que fuera colaborador de 'El Hormiguero' hasta 2015, ha contado qué fue lo que más le enamoró a su mujer cuando le conoció: "Se enamoró de mí porque ella me vio un poquito mono y dice que lo que le encanta es la implantación capilar que tengo en la axila como los chimpancés".

