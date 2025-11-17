Gotzon Mantuliz detalla la "magia" de 'Cazadors de imágenes' y su miedo a llevar a Mario Vaquerizo: "Estuvo tres días mudo total"

Después de arrasar en su primera aparición televisiva convirtiéndose en el ganador de la quinta edición de 'El Desafío', Gotzon Mantuliz ya tiene su propio programa y en línea con su forma de vida. Se trata de 'Cazadores de imágenes', cuyo objetivo es fotografiar a un animal salvaje en cada episodio y publicar las imágenes en colaboración con la revista National Geographic España. El aventurero vizcaíno ha acudido este lunes a 'El Hormiguero' para presentarlo al público de Antena 3 junto a uno de los famosos que le acompañan en esta aventura, Mario Vaquerizo.

El presentador del nuevo programa de laSexta no ha podido evitar hablar con una sonrisa de su nuevo proyecto, pues ha cumplido un sueño que tenía desde niño: "Desde muy pequeñito me han flipado los animales, soñaba con poder grabar documentales".

El próximo miércoles 19 de noviembre se estrena la segunda entrega, en la que el famoso que le acompaña es el cantante de las Nancys Rubias. El creador de contenido ha admitido que le "daba un poco de miedo" llevar a Mario por temor a que no se supiera adaptar, ya que se trata de "rodajes muy exigentes" en los que se graba "desde que sale el sol hasta que anochece" y son "muchas pateadas por la selva", por lo que era probable que el artista no pudiera seguir el ritmo.

Aún así, todo salió a la perfección: "Fue una sorpresa, todo el equipo estamos encantados, lo luchó, lo sufrió. Era parte de un sueño compartido con Olvido. Para localizar a los chimpancés tuvimos una pateada de ocho horas, con fango. Lo peleó, acabó metiéndose en la selva. Para mí fue un regalo, Mario ha sido súper generoso en vivir la experiencia. Estuvo tres días mudo total".

Asimismo, ha adelantado lo que pasará en el próximo episodio en el que él, Mario y el equipo se adentran en la selva de Uganda para fotografiar al majestuoso gorila de montaña, recalcando la "magia" y las situaciones "especiales" que se crean.

"Con los gorilas ocurre algo precioso", ha apuntado, recordando que tuvieron la suerte de ver a una familia de gorilas y percibir el ser parte de ellos: "Es algo que se percibe, cambia la energía, te aprieta el corazón, es un poco sentirse uno con la naturaleza. Te das cuenta de lo que compartimos con ellos".

Por otro lado, preguntado por Pablo Motos, también ha abordado el tema escatológico. Al estar en mitad de la naturaleza, donde no hay baños, y durante tantas horas, hay que hacer las necesidades en cualquier sitio. "No te quedaba otra que hacerlo. Para mí es algo habitual que he hecho desde pequeño", ha afirmado.

A lo largo del rodaje, se han producido diversas situaciones, desde momentos de tensión al intentar grabar una anaconda bajo el agua en Brasil hasta la dificultad de grabar al lince en España, el animal que más les costó porque se les resistía: "Pasamos infinidad de horas en el campo en invierno".

Gotzon también ha compartido lo que hay que hacer en situaciones de riesgo extremo ante animales salvajes, explicando que lo más importantes es "mantener la calma". "Por instinto tiendes a correr y gritar y te conviertes en una presa. Generalmente no nos tienen como presas, si gritas le activas el instinto de depredador y caza", ha detallado.

De hecho, hubo un momento en el que él y un compañero se quedaron solos rodeados por osos en una situación de vulnerabilidad: "Hubo un momento que arranca el oso hacia nosotros y nos quedamos un poco en esa tensión de a ver qué pasa, cuando pasó nos entró el ataque de risa floja de lo que hemos pasado".

