Tinho brilla en la Gala 9 de 'OT 2025' y se afianza como uno de los grandes favoritos del concurso

Tinho se consagra en la Gala 9 de 'OT 2025' en un candidato muy sólido a convertirse en la segunda edición del concurso de Gestmusic bajo el paraguas de Amazon Prime Video. El gallego de 22 años puso de pie tanto a público como jurado, clavando una canción bastante complicada como es 'Beautiful Things' de Benson Boone'.

También como nota positiva en la gala de hoy, en la que conquistó al jurado de 'OT 2025' ), consiguiendo el mayor beneplácito que otorga el público del concurso musical producido por Gestmusic y Amazon Prime Video,. La joven sevillana de 18 años esa su cuenta personal de cara su futuro dentro del panorama musical,

En cuanto a la cruz de esta noche, Lucía certifica su adiós tras estar nominada tres veces durante en esta edición y se convierte en la nueva expulsada de 'OT 2025'. Durante el pase de micros de la semana, la valenciana repitió fallos habituales de proyección y afinación en 'Fue Tan Poco Tu Cariño', pese a mostrarse más suelta a nivel interpretativo. La decisión del público fue firme con respecto su duelo con Guille Toledano, quien recibió el apoyo del 67% de los seguidores del concurso, asegurando su presencia en la Academia, mínimo una semana más.

Valoraciones del jurado de 'OT 2025'

Entre quienes cruzan la pasarela la noche dejó varios momentos contundentes. Cristina volvió a demostrar por qué es una de las voces más sólidas de la edición; aunque Abraham Mateo le pidió una colocación más redonda en las notas altas, el jurado afirmó que es uno de los proyectos más claros fuera de la Academia y que su futuro es prometedor gane o no. Guille Toledano también avanzó directo, respaldado por un "actuación impecable" en palabras de Guille Milkyway, aunque con la duda de si su reacción llega un poco tarde. Tinho recibió una de las valoraciones más brillantes de la noche, con Leire Martínez animándolo a disfrutar y relajarse después de un número prácticamente intachable. Y, para sorpresa general, Crespo consiguió cruzar la pasarela cuando Cris Regatero explicó que su interpretación quedó por encima de la de los otros compañeros que optaban a nominación.

Entre quienes quedan nominados la lista fue más amplia y variada. Teyou fue propuesta tras la petición de Cristina Regatero de dar un auténtico golpe sobre la mesa que confirme su estatus de favorita desde el inicio. Claudia Arenas no pudo evitar la nominación debido a que la enfermedad y las dudas afectaron de forma evidente a su afinación, algo que Abraham Mateo subrayó en su valoración. Olivia tampoco convenció al jurado, que reconoció verla con un futuro claro en la industria pero necesitó mayor fuerza desde el primer instante de la actuación. Guillo Rist cerró el grupo de nominados tras una valoración cargada de emoción, donde Leire Martínez destacó su enorme nivel de riesgo pero también un bajón anímico que se reflejó en una actuación que no terminó de encajar. El claustro de profesores le dieron un voto de confianza a Olivia y los compañeros salvaron con sus votos a Claudia Arenas, mermada hoy por problemas de salud. Por lo tanto, Guillo Rist y Téyou lucharán en la Gala 10 por seguir vivos en el concurso en una eliminación que será apoteósica.

Entradas de los conciertos de 'OT 2025' ya a la venta

Recuerda que las entradas para los conciertos de esta edición de 'Operación Triunfo' ya están disponibles para ser compradas. Serán de momento tres conciertos en el mes de julio de 2026. Los concursantes de 'OT 2025' actuarán en el Movistar Arena (Madrid), Palau Sant Jordi (Barcelona) y Roig Arena (Valencia) para el 3, 10 y 18 de julio de 2026 respectivamente.