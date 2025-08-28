La autora de "El verano en que me enamoré" confirma que el final de la serie no es el de la novela

El fenómeno juvenil de "El verano en que me enamoré" encara su recta final en Prime Video y lo hace con una sorpresa que divide a los seguidores: el desenlace no será el mismo que el de las novelas. Jenny Han, autora de la trilogía original y responsable directa de la adaptación televisiva, ha confirmado en una entrevista que el cierre de la serie tomará caminos distintos a los escritos hace más de una década.

La tercera y última temporada comenzó el pasado 16 de julio, pero el gran final se emitirá el 17 de septiembre, un día que los fans ya marcan en el calendario. La intriga gira en torno a Belly y su decisión definitiva, un triángulo amoroso que ha mantenido en vilo a millones de espectadores. Sin embargo, lo que parecía un final cantado según los libros, ahora se presenta como un terreno abierto a nuevas posibilidades.

Jenny Han ha confesado que, aunque siempre tuvo claro cómo terminar la saga literaria, con la serie prefirió trabajar con “la mente abierta”. Catorce años después de haber publicado el último libro, la autora se permitió repensar su propia historia, darle un aire fresco y experimentar con giros que sorprenderán incluso a sus seguidores más fieles.

“Soy alguien que siempre está cambiando las cosas. Para mí, todo se puede mejorar”, declaró, dejando claro que su objetivo no es calcar lo que ya estaba escrito, sino probar fórmulas narrativas nuevas. En esa búsqueda, ha incorporado personajes inéditos que no existen en las novelas, como amigos universitarios que marcarán la evolución de Belly y un compañero de facultad que ayudará a Conrad a madurar.

Este añadido no es un simple detalle: supone una capa más de complejidad en la trama y abre un abanico de futuros alternativos. Conrad, un personaje que siempre ha estado marcado por la tensión emocional, encuentra en este nuevo entorno un lugar donde crecer, lo que podría influir directamente en la decisión final de Belly.

Los fans, acostumbrados a debatir sobre si Belly debe quedarse con Conrad o con Jeremiah, deberán ahora prepararse para un desenlace distinto, en el que los libros dejan de ser un mapa y la serie se convierte en terreno desconocido. Una apuesta arriesgada de Jenny Han que, sin duda, multiplicará las conversaciones y teorías en redes sociales.

El final de "El verano en que me enamoré" promete no solo cerrar una historia de amor adolescente, sino reescribirla desde otra mirada. Y esa es, quizá, la mejor manera de decir adiós: sorprendiendo hasta el último capítulo.