Antena 3 ya promociona “Ángela”, el thriller que convierte una vida perfecta en una pesadilla

Mientras “Honor” encara sus últimos episodios en Antena 3, la cadena ya tiene lista su próxima gran apuesta para el prime time. Se trata de “Ángela”, un thriller psicológico que, tras su paso por atresplayer, llegará por primera vez en abierto. La fecha exacta aún es un misterio, pero el canal ya ha comenzado a emitir avances que han despertado curiosidad.

La historia sigue a Ángela, una mujer con una vida aparentemente perfecta: un matrimonio estable, una casa impecable y una existencia envidiable. Sin embargo, lo que se ve desde fuera dista mucho de la realidad. Su esposo, interpretado por Daniel Grao, ejerce sobre ella un control absoluto a través de la manipulación y el miedo. Ángela no solo sufre en silencio, sino que ha llegado a creer que no podría sobrevivir sin él. Pero todo cambia con la llegada de Edu, un hombre que le ofrece algo que nunca había considerado posible: una salida.

Verónica Sánchez se mete en la piel de una protagonista compleja, atrapada en una red de violencia que no siempre deja marcas visibles. La actriz, que ha brillado en títulos como “Sky Rojo” y “El embarcadero”, se enfrenta aquí a uno de los retos más exigentes de su carrera. En el reparto también destacan Jaime Zatarain y Lucía Jiménez, quienes completan un elenco que da vida a una historia tan inquietante como realista.

Inspirada en la serie británica “Angela Black”, la adaptación española mantiene la esencia de la original pero con una narrativa propia que explora no solo el impacto del abuso, sino también las estrategias de supervivencia que muchas mujeres desarrollan para sobrellevarlo. Lejos de centrarse únicamente en el maltrato físico, la serie pone especial énfasis en el aislamiento, la manipulación y la pérdida de identidad que conllevan este tipo de relaciones.

Con solo seis episodios, la producción de Buendía Estudios Bizkaia en colaboración con Atresmedia TV combina un thriller intenso con una carga dramática que no deja indiferente. Estrenada en atresplayer en julio de 2023, su llegada a la televisión en abierto refuerza la apuesta de Antena 3, por las historias que van más allá del entretenimiento y plantean cuestiones de fondo.

Tras el éxito de títulos como “Alba”, “Heridas” o “Honor”, la pregunta ahora es inevitable: ¿se convertirá “Ángela” en el nuevo fenómeno del prime time? La cuenta atrás ya ha comenzado.