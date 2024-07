Apple TV+ lanza el tráiler de "Time Bandits"

Apple TV+ha lanzado el tráiler de su próxima serie de comedia y aventuras, una reinterpretación contemporánea de la mítica película de culto "Los héroes del tiempo" (1981). Desarrollada por los talentosos Jemaine Clement, Iain Morris y Taika Waititi, la serie promete atraer a espectadores de todas las edades con su estreno mundial programado para el 24 de julio.

La historia sigue a un excéntrico grupo de ladrones liderados por el personaje interpretado por Lisa Kudrow, conocida por su papel en "Friends". En esta nueva aventura, Kudrow interpreta a un joven de 11 años apasionado de la historia llamado Kevin, encarnado por Kal-El Tuck. Juntos, emprenden una misión para rescatar no solo a los padres de Kevin, sino también al mundo entero. A lo largo de diez episodios, la audiencia será testigo de sus viajes a través de diferentes épocas históricas, enfrentando diversos desafíos y descubriendo tesoros en cada parada temporal. La serie transportará a los espectadores a diversas épocas históricas, desde la prehistoria hasta civilizaciones antiguas, pasando por la Edad de Hielo y la época medieval. Este viaje temporal, al estilo de "El ministerio del Tiempo" o de "Regreso al futuro", permitirá a la audiencia no solo disfrutar de las aventuras de los personajes, sino también aprender sobre diferentes períodos históricos de una manera divertida y accesible.

El elenco diverso y talentoso incluye a Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva, Rune Temte, Charlyne Yi, Rachel House, Kiera Thompson, James Dryden, Felicity Ward, Francesca Mills e Imaan Hadchiti. Conocidos por sus trabajos en "Flight of the Conchords", "The Inbetweeners" y "Reservation Dogs", los creadores han trabajado para que la serie luzca su característico estilo de comedia y narrativa. La colaboración de estos actores asegura que la serie ofrezca tanto momentos de risas como emocionantes escenas de acción. Además, la producción cuenta con apariciones especiales de Clement y Waititi.

Producida por Paramount Television Studios, AC Studios y MRC, Apple TV+ ha lanzado ya su primer adelanto, un tráiler cargado de acción. Las redes sociales no han tardado en compartir el vídeo, y algunos usuarios de X ya han previsto que "Time Bandits", como se llama esta serie, lo tiene todo para ser una de las más importantes este verano.