Estos son los tres requisitos para que “El ministerio del Tiempo” vuelva a RTVE

José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, ha arrojado luz sobre el destino de algunas de las series más emblemáticas de La 1 en la última década, entre ellas, "El Ministerio del Tiempo", que dejó a sus seguidores en vilo tras concluir su cuarta temporada hace casi cuatro años.

Tiempo, libertad y dinero, mucho dinero

Aunque el último episodio se consideró el cierre de la serie, esta nunca fue oficialmente renovada por su fenómeno de fans ni cancelada por sus cifras de audiencia. Desde entonces, la ficción ha permanecido en un limbo, pero Pastor no descarta su regreso. En una entrevista con El Televisero, el director de RTVE afirmó que no descarta "en absoluto" la posibilidad de revivir la serie.

Sin embargo, Pastor señala que el principal obstáculo para retomarla es, como siempre, el presupuesto. "El Ministerio del Tiempo es una serie cara", admite el directivo. "Entonces, al final no puede hacerlo todo. Y yo creo que ese momento remember o ese momento revival lo tenemos que medir un poco con cuidado. Si a lo mejor vamos con Los Misterios de Laura, tenemos que esperar para hacer El Ministerio", añade, dejando claro que no hay presupuesto para una serie tan costosa, aunque como bien se ha demostrado últimamente, el dinero no es problema para RTVE.

Además, Pastor no quiere apresurarse en el proceso de revivir la serie. Reconoce que si "El Ministerio del Tiempo" regresa, lo hará rodeado de mucha expectación por parte de los 'ministéricos', como se autodenominan los fans de la serie. Por eso, prefiere esperar a encontrar el presupuesto adecuado, asegurarse de que no haya otro revival de TVE cercano y tener a Javier Olivares, el showrunner de la serie, totalmente liberado de otros compromisos.

En cuanto al caso de plagio de la BBC, Pastor informa que no ha habido novedades y que están a la espera de noticias por parte de la cadena británica. "La pelota está en el tejado de BBC y supongo que más tarde o más temprano recibiremos noticias suyas", concluye el directivo.