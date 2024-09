Carmen Mola: «Seguro que la Policía sigue nuestras búsquedas en Google»

Se llaman Jorge, Agustín y Antonio, y se apellidan Díaz, Martínez y Mercero, pero la suma de sus nombres y apellidos nunca da como resultado Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, sino Carmen Mola. Un seudónimo que nació en 2017 y que, sobre todo, debe su fama Elena Blanco, una singular inspectora de la Brigada de Análisis de Casos (BAC) que debutó en la literatura con «La novia gitana» y que, desde entonces, forma parte del paisaje de personajes literarios del género negro. Una protagonista de afortunado éxito inicial y con idiosincrasias propias, que ha arrastrado consigo una particularidad nada gratuita ni casual: la de desenvolverse siempre en unos casos de una marcada violencia y crueldad. Una seña de identidad que ha estado presente a lo largo de toda esta serie de novelas -integrada por «La red púrpura», «La nena» y «las madres»- y que ahora vuelve a aparecer en «El clan» (Planeta), el quinto título de la saga y el título que añade el punto final.

Por primera vez ha desaparecido la característica mosca que los lectores siempre reconocían en las portadas. Toda una declaración de intenciones por parte de los autores que, en principio, ya dan por cerrada la pentalogía –«una trilogía de cinco libros», apuntan ellos con humor–. «Es la última novela de la BAC. No vamos a resucitar personajes ni vamos a hacer precuelas -se apresura a afirmar Jorge Díaz-. Se ha cerrado. Queríamos dejar a la gente con un buen sabor de boca». Sentado a su lado, asiente Antonio, que comparte la misma idea. «Hay que despedirse de ella. Creo que se lo hemos hecho pasar muy mal. Así que está bien».

Para dar remate a la saga -que ha multiplicado su popularidad debido a su adaptación televisiva- se ha buscado un final espectacular. «Este era el reto», explica Agustín. Con el propósito de cumplir esta expectativa, han desarrollado una trama que contempla giros imprevistos y que parte con un ritmo endiablado desde la primera página. «Elena aquí se enfrenta a su peor enemigo. Es la más real de todas las que hemos publicado. Los crímenes, por desgracia, son descripciones reales, de asesinatos que han pasado», comenta el propio Agustín. Con su habitual retranca, Jorge Díaz apostilla: «Yo estoy convencido de que la Policía tiene monitorizadas nuestras búsquedas en Google, porque siempre estamos buscando asuntos del tipo: cómo se mata de esta manera, cómo asesinar... Seguro que los policías, cuando las ven, dicen, aquí están los Carmen Mola».

"Vivimos en un sistema que se alimenta de aquellos que menos tienen"

La narración saca a relucir en esta ocasión la corrupción de la sociedad. Se hace a través de una organización, llamada el Clan, al que ya se alude en «Las madres», formado por nombres relevantes de la empresa, la política y la judicatura. Aunque la acción arranca en un lugar inesperado: en la Liberia. «Nosotros somos más estilizados que Villarejo, pero esta corrupción existe. Ahí están todas las conexiones entre políticos, hombres de negocios y abogados y jueces. Todo comenzó cuando nos preguntamos por qué nos atraen las imágenes de estos niños soldados. Qué nos engancha de ellas. La respuesta es la pregunta que nos sugiere: ¿Quién está ganando dinero con un niño de quince años con una ametralladora en la mano? Vivimos en un sistema que se alimenta de aquellos que menos tienen», afirma Agustín, la única parte de la terna que reconoce que están encantado de dejar a Elena Blanco: «No me gustaba, así que estoy feliz».

El peor villano

En este mismo sentido, Antonio comenta: «Queríamos un argumento que avanzara al galope y con un final a la altura de lo que se espera de nosotros... Lo cierto es que nos hemos ido volviendo más complejos en el retrato de la sociedad. Esta es la más social de todas. Es el villano más psicópata de todos los que hemos descrito. El sistema es el mayor psicópata del mundo que saca rendimiento económico de las desigualdades y la miseria humana».

"Carmen Mola no muere con Elena Blanco. Seguirá"

La pregunta que muchos se hacen ahora es qué será de Carmen Mola después de Elena Blanco. Los autores no tienen duda sobre este asunto. De hecho, ya habían emprendido una andadura distinta con libros como «La bestia», Premio Planeta, y «El infierno», dos novelas históricas. «Esta no es la última novela de Carmen Mola», se apura a adelanta Jorge Díaz. Agustín comparte la misma impresión. Después de reconocer que los tres se llevan todavía bien, asegura: «Carmen Mola no muere con Elena Blanco. Seguirá. Nos apetece probar cosas nuevas. Antonio es de igual criterio y aclara: «El personaje de Elena Blanco ya estaba muy baqueteado. Hay autores que publican diez novelas o más de un mismo protagonista y los lectores les siguen. No es nuestro caso. Nosotros nos cansaríamos de Elena Blanco. No queremos repetirnos. Ya existen cinco novelas sobre este personaje. Y creo, yo al menos, que son cinco grandes novelas. Queremos que termine así. Ahora hay que ir a por retos que sean nuevos para nosotros».