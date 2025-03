"Black Mirror": su séptima temporada ya está aquí

Hace un par de años, más concretamente en 2023, Netflix publicó la sexta temporada de la serie "Black Mirror". La opinión de los espectadores fue muy diversa: algunos elogiaron los intentos de la serie por reinventarse, mientras que otros señalaron que había perdido algo de su esencia original. A pesar de ello, la plataforma no dudó en producir una nueva entrega.

De hecho, en septiembre de 2024, os contábamos en LA RAZÓN que la compañía había anunciado ya quiénes van a componer el reparto de la séptima temporada de la prestigiosa serie creada por Charlie Brooker. Unos episodios que estaban anunciados para este 2025 y que ahora ya conocemos la fecha oficial de su lanzamiento.

Un elenco espectacular

Una vez más, esta superproducción cuenta con un impresionante elenco de actores y actrices que van a hacer las delicias de los aficionados a este serie. Entre los más destacados se encuentran Paul Giamatti ("Los que se quedan"), Awkwafina ("Jackpot!") y Cristin Milioti, quien regresa a la serie tras su participación en el episodio 'U.S.S. Callister', uno de los más icónicos de temporadas anteriores. La lista completa también incluye otros actores de renombre como Peter Capaldi, Emma Corrin, Patsy Ferran, Rashida Jones, Issa Rae y Tracee Ellis Ross.

Recuperar la calidad

Otra de las cuestiones que ya se han comentado al respecto de los nuevos episodios de "Black Mirror" es que la serie "promete retomar el enfoque oscuro y distópico que convirtió a esta producción en un fenómeno mundial". Por ello, según se ha revelado en el blog de Netflix, se van a llevar a cabo las secuelas de dos de los que están considerados como mejores episodios de la serie: 'Bandersnatch' y 'USS Callister'.

La intención de llevar a cabo estos capítulos tan especiales es, en palabras de Charlie Brooker, "recuperar la calidad de los primeros capítulos". Además, añade: "Será una vuelta a los orígenes ('back to the basics', en inglés). Eso sí, todas serán historias de ciencia ficción con algunos elementos de terror. Esa es nuestra esencia y no vamos a cambiar".

Tráiler oficial y fecha de lanzamiento

En la publicación en el blog de Netflix, también se ha compartido el tráiler oficial de la séptima temporada de "Black Mirror" que ya puede verse en el canal de YouTube. No deja indiferente a nadie y se ha publicado bajo el siguiente texto: "Desconecta tu mente. Desconecta tu realidad".

Por tanto, los aficionados a esta superproducción podrán disfrutar de los nuevos episodios de manera directa el próximo 10 de abril de 2025. Tal y como lo ha anunciado la plataforma. "La serie que ha ganado varios premios Emmy vuelve con seis nuevas historias. No te dejes engañar por las apariencias", concluye.