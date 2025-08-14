El cameo más lucrativo de la historia de 'Los Simpson': Entre 6-9 millones al año

Son centenares los actores que han prestado su imagen y su voz para 'Los Simpson', la mítica serie creada por Matt Groening que alcanzará las 40 temporadas tras un nuevo acuerdo con la FOX. Desde cantantes como Michael Jackson, actores de Hollywood como Mel Gibson o políticos como George Bush padre, la lista de cameos en 'Los Simpson' es enorme, pero hay una acuerdo que ha cambiado la vida de la actriz Jenniffer Tilly para siempre, y su bolsillo también.

El cameo de los nueve millones de dólares

Jennifer Tilly, reconocida actriz de cine y televisión, tuvo una breve pero llamativa aparición en la temporada 24 de Los Simpson, concretamente en el episodio “Adiós, Abie, adiós”, donde se interpretó a sí misma e hizo una broma sobre su papel en la saga de 'Chucky' y su conocida afición al póker. Aunque su cameo llegó en una etapa tardía de la serie, lejos de su época dorada, su relación con la producción va mucho más allá de la pantalla. Tilly reveló que recibe entre 6 y 9 millones de dólares anuales gracias a un acuerdo derivado de su divorcio con Sam Simon, uno de los creadores de la serie. Simon, pese a dejar la producción en sus primeras temporadas, tenía derecho a percibir entre 20 y 30 millones de dólares al año por royalties, merchandising y derechos. Tras su fallecimiento en 2015, esos beneficios pasaron a sus herederos, entre ellos Tilly, quien según el acuerdo recibe el 30% de los ingresos netos que le correspondían a su exmarido. Este pacto le ha garantizado durante años una cuantiosa suma anual procedente de uno de los fenómenos animados más exitosos de la historia, algo que la actriz no dudó en ironizar en su cameo.

Por qué son amarillos 'Los Simpson', el motivo te sorprenderá

Matt Groening, el creador de 'Los Simpson', explicó en una entrevista con la BBC en 2007 que la elección del color amarillo para los personajes fue una decisión intencionada. Su objetivo era diferenciar la serie de otros dibujos animados, evitando los colores convencionales del género. Según reveló, la idea surgió de un animador que propuso ese tono característico y, al verlo, Groening aceptó de inmediato. La elección tenía un propósito claro: cuando alguien cambiara de canal y viera un destello amarillo en la pantalla, supiera de inmediato que estaba viendo 'Los Simpson'. Desde el punto de vista de la teoría del color, el amarillo es uno de los colores más llamativos, ya que refleja más luz y estimula la vista. Esto explicaría por qué otros personajes icónicos de la animación, como Bob Esponja, también comparten este tono. Sin embargo, no todos los personajes de la serie tienen la piel amarilla; figuras como Apu o Krusty el payaso presentan otras tonalidades, y en el caso de Smithers, su color original fue un error de animación. Más allá de la teoría del color y la estrategia visual, hay otro factor en la elección del amarillo para los personajes principales de 'Los Simpson'. Según Mike Reiss, ex showrunner y guionista de la serie, había una razón adicional: Bart, Lisa y Maggie no tienen una línea que separe su piel de su cabello, por lo que se necesitaba un color que pudiera funcionar para ambas partes. En su libro 'Springfield Confidential', Reiss menciona que los animadores optaron por el amarillo porque era un tono intermedio entre la piel y el cabello. Aunque esta teoría parece muy específica, se alinea con las estrictas reglas de diseño de la serie. A pesar de estas explicaciones, Groening nunca mencionó este detalle, lo que deja abierta la posibilidad de que haya múltiples razones detrás de esta icónica decisión artística. En cualquier caso, el color amarillo se ha convertido en una seña de identidad de 'Los Simpson', logrando que la serie sea instantáneamente reconocible en cualquier parte del mundo.