La ciudad tiene otra forma de defenderse

Después de una larga espera y numerosos obstáculos en su producción, "Daredevil: Born Again" ha llegado a Disney+ para reivindicar el lugar del Hombre sin Miedo en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Desde los primeros minutos, la serie deja claro que no es una producción convencional de la plataforma. La crudeza de la historia, la violencia explícita y la intensidad de los personajes la convierten en una de las apuestas más arriesgadas y mejor logradas de Marvel Studios en la televisión.

Si había inquietud entre los fanáticos sobre si Disney+ rebajaría la violencia que caracterizó la serie de Netflix, "Daredevil: Born Again" disipa todas las dudas desde el primer capítulo. Los primeros quince minutos del primer capítulo son una declaración de intenciones: acción frenética, un tono oscuro y secuencias de pelea que no dan tregua. El realismo de los combates y la brutalidad con la que están coreografiados confirman que esta es la versión más cruda del personaje de Hell's Kitchen hasta la fecha. El gran acierto de la serie es que no sacrifica el desarrollo narrativo por la acción. Cada escena tiene un propósito y cada personaje, por pequeño que sea, aporta profundidad a la trama. El resultado es una historia absorbente que hace que el espectador pase por varios una montaña rusa de emociones y lo deja con ganas de más al final de cada uno de los nueve episodios.

Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) en una escena de "Daredevil: Born Again" Disney+

Si hay algo que hace de "Daredevil: Born Again" una serie imprescindible, es la magistral interpretación de sus protagonistas. Charlie Cox vuelve a demostrar que nació para interpretar a Matt Murdock, aportando una combinación de vulnerabilidad y determinación que da vida al personaje con una autenticidad impresionante. Su Daredevil no solo es un superhéroe temible, sino también un hombre marcado por el conflicto interno entre su sentido de la justicia y la brutalidad de su misión. Por otro lado, Vincent D'Onofrio regresa como Wilson Fisk, alias Kingpin, y su presencia en pantalla es sencillamente hipnótica. Su interpretación de un Fisk convertido en alcalde de Nueva York es una de las más aterradoras y realistas del UCM. La tensión entre Murdock y Fisk se siente en cada escena compartida, y su inevitable enfrentamiento es uno de los momentos más esperados de este proyecto audiovisual.

Karen Page (Deborah Ann Woll) y Matt Murdock (Charlie Cox) en una de las escenas de "Daredevil: Born Again" Disney+

"Daredevil: Born Again" no solo brilla en el apartado de la acción, sino también en su trama. La historia explora la lucha por el poder en una Nueva York sumida en la corrupción y el caos, con Fisk usando su influencia política para eliminar a los justicieros de la ciudad. En este contexto, la serie introduce a Muse, uno de los villanos más inquietantes de Marvel Comics. Su inclusión refuerza el tono oscuro de la serie y aporta una amenaza que desafía tanto a Daredevil como a Fisk. Las comparaciones con "Juego de Tronos" no son gratuitas. Al igual que la icónica serie de HBO, "Daredevil: Born Again" maneja una compleja narrativa de traiciones, ambiciones y luchas de poder, sin perder de vista la acción visceral que define al personaje. Esta combinación de thriller político y brutalidad callejera es lo que hace que la serie destaque sobre otras producciones del UCM.

Matt Murdock (Charlie Cox) y Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) en una de las escenas de "Daredevil: Born Again" Disney+

Por otra parte, la serie cuenta con 18 episodios divididos en dos partes de nueve capítulos. Aunque esta estructura permite desarrollar la historia con calma y profundidad, también obliga a los espectadores a esperar para conocer el desenlace. No obstante, la intensidad de cada episodio y el constante aumento de la tensión hacen que la espera valga la pena. Los primeros nueve capítulos van a dejar el listón altísimo, y las expectativas para la segunda parte son enormes. La buena noticia es que el rodaje de los capítulos restantes ya ha comenzado este pasado mes de febrero, por lo que la espera no será demasiado larga para los fans de Marvel.

Uno de los aspectos más curiosos del desarrollo de "Daredevil: Born Again" es que estuvo al borde de tomar un rumbo completamente distinto. Inicialmente, la serie se centraba más en la faceta de abogado de Matt Murdock que en su labor como justiciero, lo que no convencía ni a Charlie Cox ni a Vincent D'Onofrio. La huelga de guionistas y actores en 2023 fue el punto de inflexión que permitió replantear la serie, dándole un enfoque mucho más fiel a la versión de Netflix y a los cómics. Este cambio fue, sin duda, la mejor decisión posible. "Daredevil: Born Again" logra un equilibrio entre el drama legal y la acción brutal que define al personaje, evitando caer en una historia demasiado burocrática y manteniendo el ritmo trepidante que los seguidores esperaban.

En otro orden de cosas, "Daredevil: Born Again" no solo cumple con las expectativas, sino que las supera con creces. Su historia, actuaciones y nivel de producción la convierten en una de las mejores series de Marvel hasta la fecha, y posiblemente en la más violenta del UCM. La crudeza de sus escenas, la profundidad de sus personajes y la intensidad de su narrativa la consolidan como un hito en la televisión de superhéroes. Para los fans de Daredevil, esta serie es un sueño hecho realidad. Para aquellos que nunca han visto al personaje en acción, es la oportunidad perfecta para descubrir una historia oscura, madura y apasionante. Con una segunda parte en camino y un futuro prometedor dentro del UCM, "Daredevil: Born Again" tiene todo lo necesario para convertirse en la serie número uno de este 2025.