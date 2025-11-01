‘The First Shadow’: la precuela de Broadway que casi revela detalles clave de la última temporada de ‘Stranger Things’

Los creadores de ‘Stranger Things’, Matt y Ross Duffer, han revelado que tuvieron que intervenir durante la producción de la obra de Broadway ‘The First Shadow’ para evitar que se desvelaran detalles importantes de la próxima temporada 5 de la exitosa serie de Netflix.

La obra teatral, considerada una precuela oficial y parte del canon de la historia, se centra en la juventud de Henry Creel, quien más tarde se convertiría en el temible Vecna, y muestra los primeros sucesos sobrenaturales en el pueblo de Hawkins, Indiana. Estrenada en el West End de Londres en 2023 y llegada a Broadway en 2025, la pieza fue dirigida por Stephen Daldry y escrita por Katy Trefry, los propios Duffer y Jack Thorne.

En una entrevista con Entertainment Weekly, los hermanos explicaron que tuvieron que bloquear varias ideas del equipo teatral que podrían haber revelado información sobre el desenlace de la serie. “Tuvimos que impedir que los productores incluyeran demasiado material que vamos a usar en la temporada 5, porque no queríamos que fuera demasiado revelador”, comentó Matt Duffer.

Ross Duffer describió la conexión entre la obra y la serie como “un pequeño tejido conectivo entre temporadas”, pero aclaró que no es necesario verla para entender la historia final. Aun así, la quinta entrega mostrará “muchos de los elementos tratados en la obra”, lo que convierte a The First Shadow en una pieza complementaria para los fans más fieles.

La temporada final de ‘Stranger Things’ se estrenará en Netflix dividida en tres partes: la primera el 26 de noviembre de 2025, la segunda el 25 de diciembre y la última el 31 de diciembre. Será el cierre de una de las series más influyentes de la última década, que ahora se expande también a los escenarios antes de despedirse definitivamente del Upside Down.