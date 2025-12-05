Cristina Medina termina con las especulaciones sobre su vuelta a 'La que se avecina': "Terminó hace mucho"

A pesar de no aparecer en las últimas temporadas, el personaje de Nines en 'La que se avecina' sigue siendo uno de los más queridos por los seguidores de la serie creada por los hermanos Caballero. Tal es así, que en muchas entrevistas la actriz que interpreta a la prima de Raquel ha tenido que responder si volvería a retomar la ficción y este viernes ha decidido poner fin a las especulaciones.

Cristina Medina ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que sostiene que esa etapa ya ha finalizado, desmintiendo así "declaraciones sacadas de contexto" que circulan por internet sobre su vuelta a la ficción de Amazon Prime Video.

La intérprete ha puesto de manifiesto que la serie ha formado parte de su "carrera y vida durante 13 años", tras llevar "trabajando incesantemente desde 1992 en esta profesión" y asegurando que su pasión siempre ha sido el teatro y lo seguirá siendo. De hecho, sigue dedicándose a ello "aunque el público sea minoritario".

Seguidamente, Medina ha contextualizado los motivos de su salida de 'La que se avecina': "En junio del 2020 nos despedíamos todo el equipo de aquel proyecto. Posteriormente en 2022 los productores deciden arrancar de nuevo y el personaje de Nines no estaba en guion".

La actriz ha admitido que siempre respetó la decisión, recordando que desde 2021 ha estado "lidiando con un cáncer". "Son muchas las etapas durísimas, físicas y emocionales en las que te pone esta enfermedad. Cuando, durante estos cinco años, me han preguntado sobre mi regreso siempre he dicho que no regresaba, entre otras de las razones, porque nunca me lo han propuesto, lo cual respeto", ha continuado.

"Del mismo modo solicito respeto a mi decisión. Fueron 13 años que agradezco por todo lo que me ha ofrecido ese proyecto, pero ya terminó hace mucho y la vida sigue, que es lo verdaderamente importante, al menos, para mí. De modo que larga vida a 'La que se avecina' y a disfrutarla", ha zanjado.