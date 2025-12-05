¿Cuál será el premio del Benidorm Fest tras la salida de España de Eurovisión? Esto es lo que cambia

El anuncio de RTVE sobre la retirada de España de Eurovisión no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de la primera vez que nuestro país no participa en el programa musical desde su debut. Se rompe por tanto la racha de 65 años consecutivos de participación, y el motivo de la decisión reside en la participación de Israel en el concurso.

El Benidorm Fest, que es el concurso nacional que RTVE organiza para elegir al candidato del país en Eurovisión, sigue adelante a pesar de las noticias y será presentado por personajes televisivos como Jesús Vázquez, Lalachus o Javier Ambrossi, entre otros. Sin embargo, son muchos los que se preguntan cuál va a ser el premio para el ganador del festival ahora que Eurovisión no es una opción.

¿Cuál será el premio del Benidorm Fest 2026?

Hasta ahora, el único premio que obtenía el ganador del Benidorm Fest era representar a España en Eurovisión y la visibilidad mediática que eso conlleva, pero no recibía ningún tipo de remuneración económica. Con la retirada de España del festival, una pregunta salta a la mente de muchos seguidores: ¿Qué sentido tiene hacer el Benidorm Fest si su ganador ya no representará a España en Europa?

RTVE ha asegura que el concurso sigue adelante y que para compensar lo sucedido, el ganador obtendrá un premio en metálico por valor de 150.000 euros. Por tanto, no irá a Viena a dar a conocer su proyecto, pero sí recibirá la financiación necesaria para hacerlo desde España. El presidente de la televisión pública, José Pablo López ha asegurado que el compromiso del festival sigue intacto y que la organización hará un esfuerzo para que la edición esté a la altura de las demás y cumpla con las expectativas del público.

Otros países que no participarán en el festival

La decisión de la UER de mantener a Israel en Eurovisión 2026 ha desencadenado una ola de retiradas sin precedentes en la historia reciente del certamen. Al margen de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia han anunciado oficialmente que no participarán en la próxima edición, una postura que sus respectivas radiotelevisiones públicas justifican como una protesta directa contra la situación en Gaza y el papel que, a su juicio, juega Israel en la instrumentalización política del festival. La ausencia de estos países, todos ellos históricos y con una larga trayectoria eurovisiva, marca un punto de inflexión que altera el panorama habitual del concurso.

Los organismos públicos de radiodifusión de estos Estados han insistido en que permitir la participación israelí contradice los valores de neutralidad cultural, convivencia y respeto a los derechos humanos que, según ellos, debería defender Eurovisión. Para estas delegaciones, competir en estas circunstancias resulta incompatible con su línea editorial y con la imagen que desean proyectar ante su audiencia. Este bloque de retiradas constituye uno de los mayores boicots coordinados que ha vivido el festival y deja en el aire no solo el impacto político de la edición de 2026, sino también su dimensión artística y su credibilidad internacional.