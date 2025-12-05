Netflix fija la fecha de estreno para la nueva era de 'Peaky Blinders': 'The Inmortal Man' llegará en marzo

El universo de 'Peaky Blinders' aún está muy vivo y, después de decir adiós en 2022 al clan Shelby en el final de la serie, su protagonista Tommy Shelby (Cillian Murphy) y su equipo de mafiosos de Birmingham regresan a Netflix en forma de película, cuyo estreno está previsto para el 6 de marzo en determinados cines y el 20 de marzo en la plataforma.

Así lo ha anunciado este viernes el servicio de streaming estadounidense, acompañando la noticia con un primer vistazo del largometraje, escrito por el creador de la serie Steven Knight y dirigido por Tom Harper, y con Murphy encabezando nuevamente el reparto.

Bajo el título 'The Immortal Man', la historia seguirá a los Shelby hacia una nueva era. De hecho, la acción se desarrolla en el Birmingham de 1940, en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial. Según los primeros detalles que se han dado a conocer, Tommy Shelby regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su peor momento y con el futuro de la familia y del país en juego.

Sin ir más lejos, el mafioso tendrá que lidiar con sus propios demonios, además de tomar la difícil decisión de continuar su legado o quemarlo por completo. Una narración que, en palabras de Knight, promete ser "un capítulo explosivo en la historia" de la ficción.

Además del actor irlandés, Sophie Rundle repetirá su papel como Ada Thorne, la hermana de Tommy, mientras que Stephen Graham y Ned Dennehy regresan como Hayden Stagg y Charlie Strong, aliados de la familia Shelby, respectivamente.

Asimismo, Packy Lee vuelve como Johnny Dogs, un fiel colaborador de la familia criminal, e Ian Peck regresará como Curly, experto en caballos y mozo de cuadra del clan Shelby. El reparto también incluye a los recién llegados Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth y Jay Lycurgo.

Dos secuelas en preparación

Los personajes de 'Peaky Blinders' no solo aparecerán en la película 'The Immortal Man', pues Netflix y la BBC han seguido apostando por ellos y han encargado a su creador y guionista Steven Knight otras dos secuelas, que verán a Cillian Murphy pasar del campo de la interpretación al terreno de la producción ejecutiva.

La aclamada ficción producida por BBC Studios volverá en forma de dos temporadas de seis episodios cada una y seguirá a la serie original, que concluyó con la sexta temporada hace tres años, y al próximo largometraje. Aunque aún no se han revelado los intérpretes que protagonizarán la nueva historia, Netflix ha revelado la sinopsis de la primera temporada.

Tal y como se desprende de la trama, la secuela estará ambientada en la Gran Bretaña de 1953, justo después de ser intensamente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Tras esos eventos, Birmingham construye un futuro mejor con hormigón y acero y presentará una nueva era de Peaky Blinders.