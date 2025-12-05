Jesús Vázquez justifica su salida de Mediaset porque "necesitaba explorar" y muestra su "respeto absoluto" a RTVE por la retirada de Eurovisión 2026

La polémica generada a raíz de la decisión de la UER de dejar participar a Israel en el Festival de Eurovisión 2026 con la consiguiente retirada de España no ha frenado a RTVE en su apuesta por el Benidorm Fest, en el que ya está poniendo todo su empeño. En menos de 24 horas, el ente público ha anunciado a los presentadores del certamen musical español y, encabezando el cuarteto elegido está Jesús Vázquez, que abandona Mediaset tras más de 30 años para trabajar por primera vez en la televisión pública, tal y como ha recalcado este viernes tras hacerse oficial.

El presentador español ha conectado en directo con Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano' que, sin ir más lejos, estaba tratando la salida de España del festival más importante del viejo continente y con la que el de Ferrol está de acuerdo: "Voy a hacer el Benidorm Fest, que me apetece muchísimo. Mi respeto más absoluto a la decisión de RTVE de no participar en el Festival de Eurovisión".

El que hasta hace unos días fuera el maestro de ceremonias de 'Bailando con las estrellas' no ha ocultado su ilusión por ponerse al frente de un formato como el concurso que hasta 2025 ha servido para elegir al próximo representante español en Eurovisión.

"Estoy muy contento porque necesitaba moverme, explorar", ha espetado, confesando que tras haber pasado "una época maravillosa y muy larga" en Mediaset, donde ha sido "muy feliz", necesitaba nuevos retos. "He cumplido 60", ha recalcado, "quiero probar cosas en los últimos años de mi vida".

Por último, ha recordado que hace poco le concedieron el récord Guiness por ser el conductor que más programas de televisión ha presentado en español, incidiendo en la magnitud de la hazaña y manifestando que quedaba muy raro no haber puesto pie en la cadena pública: "¿Os podéis creer que en 35 años de carrera nunca había trabajado en la televisión pública?".

Junto al conductor gallego, el Benidorm Fest 2026 contará con otros tres presentadores de lujo: Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. Este cuarteto se pondrá al frente de la quinta edición del certamen que RTVE define como "el gran festival de la música en España" y cuya final se celebrará el 14 de febrero.

Tras el boicot de España al certamen musical europeo, el ganador ya no irá a Eurovisión, pero recibirá un premio económico histórico de 150.000 euros. 100.000 euros irán destinados a los intérpretes, mientras que los 50.000 restantes serán para los autores.