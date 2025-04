'Dexter: Resurrection' enseñas las primeras imágenes con el regreso de su protagonista

Michael C. Hall, Peter Dinklage, Eric Stonestreet y Uma Thurman han sido protagonistas de las primeras imágenes promocionadas por el medio estadounidense Vanity Fair sobre 'Dexter: Resurrection', una nueva secuela de la serie original 'Dexter', que llegará en el mes de junio a través de SkyShowtime.

Argumento de 'Dexter: Resurrection'

La serie, que se estrenará en junio a través de SkyShowtime, retomará los eventos ocurridos en "New Blood" y contará nuevamente con Michael C. Hall en el papel del carismático y complejo asesino en serie. Además de los actores ya conocidos como David Hayas, James Remar y Jack Alcott, se suma al elenco Uma Thurman, quien interpretará a Charley, la meticulosa y astuta jefa de seguridad de un misterioso multimillonario, Leon Prater. Este nuevo personaje promete aportar un giro interesante a la trama, con una sólida experiencia como ex oficial de operaciones especiales. También Peter Dinklage, conocido mundialmente por su papel de Tyrion en 'Juego de Tronos', quien interpreta a este inversor de riesgos llamado Leon Prater.

Hall, que nunca descartó el regreso, contactó con el creador original Clyde Phillips para explorar una forma de revivirlo. La serie se sitúa pocas semanas después de 'New Blood', y sigue a Dexter en busca de su hijo Harrison en Nueva York, mientras varios personajes icónicos, como el capitán Batista, el Trinity Killer o Harry Morgan, reaparecen. El proyecto se complementa con 'Original Sin', una precuela narrada por el propio Dexter que explora sus orígenes como justiciero asesino.