"Kill Bill" se une al elenco de "Dexter: Resurección"

Uma Thurman no tiene miedo a la sangre, como bien pudimos apreciar en las maravillosas cintas de Quentin Tarantino "Kil Bill" volumen 1 y 2. La actriz de Boston formará parte del "Universo Dexter" que está realizando SkyShowtime donde la presencia de manchas rojas está más que justificada. Al igual que Patrick Dempsey, la plataforma de streaming está reuniendo a grandes estrellas para moldear una historia bien completa sobre nuestro forense preferido Dexter Morgan, interpretado por Michael C. Hall. Mientras que Dempsey actuará en la precuela, Thurman se une a la secuela "Dexter: Resurrección".

La serie aterriza en junio

La serie, que se estrenará en junio a través de SkyShowtime, retomará los eventos ocurridos en "New Blood" y contará nuevamente con Michael C. Hall en el papel del carismático y complejo asesino en serie. Además de los actores ya conocidos como David Hayas, James Remar y Jack Alcott, se suma al elenco Uma Thurman, quien interpretará a Charley, la meticulosa y astuta jefa de seguridad de un misterioso multimillonario, Leon Prater. Este nuevo personaje promete aportar un giro interesante a la trama, con una sólida experiencia como ex oficial de operaciones especiales.

Aunque los detalles de la historia permanecen en secreto, el título "Dexter: Resurrección" sugiere que Dexter podría volver a la vida tras los impactantes sucesos del final de "New Blood", donde fue abatido por su propio hijo. En esta línea, los eventos de "Dexter: Pecado Original", que se estrenará el 30 de enero, insinúan que el personaje sobrevivirá a una experiencia cercana a la muerte, lo que desencadenará un viaje introspectivo por su pasado. Estas nuevas entregas buscan no solo explorar el legado de "Dexter" sino también expandir un universo que sigue cautivando a sus seguidores.