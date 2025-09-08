'Marvel Zombies' apunta alto y se convierte en el segundo tráiler más visto de Marvel Animation

En los últimos años el género de terror se ha colado en los hogares y es uno de los más consumidos tanto en el cine como en las plataformas de streaming. Si a ello le añades una historia de superhéroes, el éxito debería estar asegurado.

Y, según parece, esta premisa se ha cumplido con la nueva apuesta de Marvel Studios, que el pasado 2 de septiembre lanzó el tráiler oficial de 'Marvel Zombies' y que se ha convertido en el segundo más visto de Marvel Animation, según ha publicado 'The Hollywood Reporter' en su newsletter Heat Vision.

"El tráiler de 'Marvel Zombies', ha causado revuelo en internet esta semana, con fuentes que nos han referido que ha sido el segundo lanzamiento más importante para un título de animación Marvel tras 'X-Men '97'. Fuentes en redes sociales afirman que Blade ha sido el personaje del que más se ha hablado", ha escrito la revista digital estadounidense.

La mini serie de animación basada en el episodio cinco de '¿Qué pasaría si...?', titulado '¡¿Qué pasaría si... hubiera Zombis?!', cuenta con casi cuatro millones de visualizaciones en el canal de Youtube seis días después de su publicación y se coloca a seis millones del tráiler más visto, el de la serie 'X-Men '97, que cuenta con 10 millones de visitas y se estrenó en 2024.

De esta forma, el vídeo de un minuto y 44 segundos supera las visualizaciones de los tráilers de las tres temporadas de la serie original, las dos temporadas de 'Yo soy Groot', 'Tu amigo y vecino Spider-Man' y la reciente 'Eyes of Wakanda'.

Las primeras imágenes han trasladado a los millones de seguidores que han visto el vídeo hasta el aterrador universo alternativo en el que todo el mundo, incluida la mayoría de superhéroes y villanos, se ha convertido en zombies por un virus letal.

Aunque inicialmente su estreno estaba previsto para el 3 de octubre, 'Marvel Zombies' llegará a Disney+ el 24 de septiembre y tendrá la calificación para mayores de 18 años. De esta forma, será el primer producto para adultos en el que aparezca el personaje de Spider Man.