"No era para mí": Courteney Cox explica por qué prefirió ser Monica en "Friends"

Al pensar en "Friends", es imposible imaginar a Rachel Green sin Jennifer Aniston o a Monica Geller sin Courteney Cox. Pero lo cierto es que, en un universo paralelo, la historia pudo haber sido diferente. Cuando la serie estaba en fase de casting, los productores tenían en mente a Cox para interpretar a Rachel, pero la actriz tuvo un presentimiento que la llevó a tomar una de las decisiones más importantes de su carrera.

La actriz, con una trayectoria consolidada en la televisión, venía de participaciones en "Seinfeld" y "Family Ties", además de su papel en "Ace Ventura: Pet Detective". Su carisma y habilidad para la comedia la convertían en una elección natural para el papel de Rachel Green, una joven que abandonaba su vida de lujos para enfrentarse a la independencia en Nueva York.

Sin embargo, cuando Cox leyó el guion, algo no encajaba. No se veía en el papel de Rachel. Sentía que su personalidad tenía más en común con Monica Geller, la obsesiva, metódica y competitiva chef del grupo. En lugar de aceptar la oferta inicial, pidió hacer una audición para Monica, convencida de que era el papel para el que realmente estaba hecha.

Su intuición resultó acertada. Su interpretación conquistó al equipo de producción y dejó claro que nadie más podía ser Monica. Mientras tanto, Jennifer Aniston, que también estaba en el radar de los creadores, se quedó con el papel de Rachel Green.

Años después, en una entrevista, Cox reflexionó sobre su elección. "Me identificaba más con Monica. No soy tan maniática de la limpieza como ella, pero sí ordenada. Y aunque no soy tan competitiva, hay quienes dirían que sí lo soy", confesó.

Desde el primer día en el set, la química entre el elenco fue palpable. Cox recuerda la grabación del piloto como un momento mágico, en el que todo encajó a la perfección. "Tener a esos escritores, esos creadores, el equipo y los actores… simplemente funcionó", afirmó.

Con el paso de los años, Monica se convirtió en un personaje fundamental de "Friends", y Courteney Cox encontró en ella el papel que la definiría para siempre. Su decisión no solo marcó su propia carrera, sino que también ayudó a dar forma a la icónica comedia que sigue conquistando al público décadas después de su estreno.