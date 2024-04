Esta tarde, en "La Moderna", César teme por su vida

En el episodio de ayer de "La Moderna", Jacobo intentó convencer a Íñigo de que doña Carla, no Aguirre, era la responsable de sus problemas. Mientras tanto, doña Carla aprovechó la ruptura entre Íñigo y Matilde para humillar a esta última. Por otro lado, en La Moderna, Teresa se enfrentó a un cliente molesto por un pedido no entregado, mientras Cañete fingió desinterés ante la cercanía entre Teresa y Mario. Elías cayó en la trampa de invertir en actividades lucrativas propuestas por Mario. Por último, Pietro se sintió derrotado en el amor con Antonia, mientras Miguel intentaba una cena romántica con Trini que no salió según lo planeado.

Con estos antecedentes, en el capítulo de hoy de la serie de las tardes de La 1 de RTVE, Íñigo y Jacobo dan un giro inesperado en su relación, con Íñigo finalmente aceptando la ayuda de Jacobo. Mientras tanto, Matilde continúa resistiéndose a escuchar a Íñigo, tal vez influenciada por su decisión de asistir a una merienda en casa de doña Carla, donde surgen sorpresas inesperadas.

En el mundo de "La Moderna", don Fermín plantea a Teresa la idea de contratar a una segunda encargada, desafiando las habilidades de doña Lázara. Mientras tanto, Elías, Cañete y Trini especulan sobre las inversiones de Mario, mientras Pietro y Antonia se preparan para su primera cita juntos.

Por último, las presiones sobre César desde Marsella continúan, pero Inés recibe una buena noticia cuando Íñigo le da luz verde para cantar en el Madrid Cabaret.