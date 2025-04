El personaje de Carla Rosón Caleruega le cambió la vida a la joven actriz madrileña Ester Expósito, que a sus 25 años ha conseguido ganarse un hueco dentro del mundo audiovisual español, que complementa con trabajos en el mundo del modelaje. Su fama empezó con 'Élite', aunque la presión que sufría mientras participaba en la ficción de Netflix la llevó a pedir ayudas a profesionales, tal y como ha admitido en su última entrevista, de la cual se han hecho eco en el magacín matinal 'Aruser@s', uno de los programas más vistos del día en el segundo canal de Atresmedia, laSexta. Además, Expósito ha querido desmentir todos los rumores sobre operaciones estéticas que se han ido vertiendo sobre su persona desde que es reconocida como actriz aunque comentó que sí se ha hecho un retoque en una parte de su cuerpo.

Ni rinoplastia, ni bichotomía

En su entrevista más personal hasta la fecha con la revista Elle, Ester Expósito ha hablado con total sinceridad sobre su salud mental y los momentos difíciles que vivió durante el rodaje de Élite. “Con 19 años sufrí una depresión”, confesó la actriz, quien admitió haber tenido que buscar apoyo profesional debido a la presión que sentía en ese momento. Expósito explicó que su carácter perfeccionista también ha influido en su bienestar emocional: “Soy una persona obsesiva”, reveló, y añadió que lleva tiempo bajo tratamiento médico para poder gestionarlo mejor. Estas declaraciones marcan un antes y un después en la imagen pública de la intérprete, que no ha dudado en hablar abiertamente de su vulnerabilidad: “Tuve que pedir ayuda a un especialista”.

Además de abordar su salud mental, la actriz también quiso despejar las especulaciones sobre posibles retoques estéticos. “Ni una gota de bótox, ni una”, afirmó rotunda. Ester explicó que lo único que se ha hecho en la cara es aplicar “un poco de ácido en los labios para hidratarlos”, ya que, según ella, “se van arrugando” y le gusta que se vean “hidratados y bonitos”. También desmintió haber pasado por otras intervenciones: “Ni me he hecho una rinoplastia, ni bichotomía, ni me he perfilado la mandíbula... a los 18 años ya me decían que me había hecho la cara entera”. Por último, respondió con humor a quienes critican su estilo: “De adolescente era choni por elección. A esas personas les digo que no me han visto de adolescente”, espetó finalmente la joven actriz, cuya carrera está aún en sus primeros pasos.