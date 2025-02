Ester Expósito aceptar interpretar a Belén Esteban en su biopic: "Ahí gano el Goya"

La posibilidad de llevar la vida de Belén Esteban a la pantalla ha generado un gran revuelo en la industria audiovisual. La ex colaboradora de 'Sálvame', conocida como la "Princesa del Pueblo", ha manifestado en varias ocasiones su deseo de ver su historia convertida en una serie. Y ahora, su casting soñado ha recibido una reacción muy positiva.

Durante una reciente entrevista en el programa 'Ni que fuéramos Shhh', Belén Esteban confesó que le gustaría que Ester Expósito interpretara su juventud. "Me encantaría que me interpretara cuando tenía 21, 22 o 23 años. Me encanta Ester Expósito", afirmó la colaboradora televisiva especializada en la crónica social. Esta declaración no pasó desapercibida y llegó rápidamente a oídos de la actriz madrileña, quien no tardó en responder. En la alfombra roja de los Premios Goya 2025, celebrados en Granada el pasado 8 de febrero, la actriz Ester Expósito ha sido preguntada sobre esta posibilidad. En declaraciones al medio 'Fotogramas', la estrella de "Élite" ha reaccionado con entusiasmo: "Me encantaría, sería un sueño... Y dirigido por Almodóvar, imagínate".

Belén Esteban y Ester Expósito Instagram

Con humor, Expósito incluso ha bromeado sobre el impacto que este papel podría tener en su carrera: "Ahí gano el Goya o me nominan, por lo menos". Sin embargo, ha aclarado que no había hablado directamente con Belén Estebansobre el tema, aunque ha mostrado disposición a hacerlo en el futuro: "La conozco, pero no la he visto desde que ha dicho eso. Pero vamos a ponernos a ello...". El nombre de Pedro Almodóvar también ha sido vinculado al posible biopic de Belén Esteban. Durante los Premios Feroz, el director manchego fue preguntado sobre la posibilidad de dirigir una serie basada en la vida de la televisiva. Aunque no descartó la idea por completo, dejó claro que, de momento, no está en su agenda: "Estos dos próximos años estoy ocupado. Si ella me espera, me lo vuelvo a pensar". Estas palabras fueron bien recibidas por Belén Esteban, quien aseguró que, aunque el proyecto no es inmediato, sigue adelante con sus planes para llevar su historia a la televisión. "Ahora no es el momento, por muchos motivos", explicó en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Almodovar La Razón

Por otra parte, según informaciones recientes de 'Informalia' y 'El Confidencial Digital', la ex colaboradora de Telecinco estaría trabajando en dos grandes proyectos televisivos: un programa de tarde en La 1 y una serie basada en su vida. El proyecto de ficción, titulado "La Patrona de España", ya ha sido registrado por Fabricantes Studio, la productora con la que colabora Belén Esteban en TEN. La serie se encuentra en una fase inicial de desarrollo y buscará retratar su vida con un enfoque que la propia Esteban describe como "100% real". Además, ha expresado su deseo de participar en el primer y último capítulo de la serie. A pesar de que el proyecto aún no tiene una fecha confirmada, la idea de ver a Ester Expósito en la piel de una joven Belén Esteban ha generado una gran expectación en el público y en la industria. Queda por ver si esta propuesta se materializa y si, como dice Expósito, este papel podría llevarla a ganar su primer Goya.