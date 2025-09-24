El estreno de 'The Savant', con Jessica Chastain, queda en pausa indefinida por su temática sensible

Apple TV+ ha sorprendido al anunciar la suspensión del estreno de 'The Savant', la esperada serie protagonizada por Jessica Chastain, apenas tres días antes de su llegada a la plataforma prevista para el 26 de septiembre. Por ahora, no se ha fijado una nueva fecha de lanzamiento.

“Después de una cuidadosa consideración, hemos tomado la decisión de posponer 'The Savant'”, señaló un portavoz del servicio de streaming en un comunicado. “Agradecemos su comprensión y esperamos poder estrenar la serie en una fecha futura”.

Aunque Apple TV+ no ofreció explicaciones detalladas, la decisión estaría vinculada con la delicada temática del thriller, que aborda la infiltración en grupos extremistas y la prevención de atentados. Entre sus escenas se incluyen un francotirador en acción y la explosión de un edificio gubernamental, imágenes que se consideran especialmente sensibles tras el asesinato del activista Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre y otros recientes episodios de violencia en Estados Unidos, como el tiroteo contra las oficinas del canal ABC10 (KXTV) en Sacramento.

'The Savant', creada por Melissa James Gibson y producida por Fifth Season y Anonymous Content, sigue a una investigadora encubierta conocida como “The Savant” (Chastain), cuya misión es infiltrarse en comunidades virtuales de odio para detener a extremistas antes de que actúen. "Estamos al borde de una violencia seria", advierte el personaje de Chastain en el tráiler, evocando un posible ataque de la magnitud del 11-S.

El elenco incluye a Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste y al actor invitado Pablo Schreiber, con James Badge Dale en un papel recurrente. Además de protagonizar, Chastain ejerce como productora ejecutiva junto a Kelly Carmichael para su compañía Freckle Films, acompañada por Alan Poul, Melissa James Gibson y Matthew Heineman, quien también dirige varios episodios. La serie se encontraba entre los estrenos más destacados del catálogo de otoño de Apple TV+, pero ahora su futuro inmediato permanece en el aire.