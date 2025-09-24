'El Hormiguero' aborda la última polémica relacionada con la posible homosexualidad de Miguel de Cervantes con sus protagonistas

La primera gran actuación de Vinicius Jr con Xabi Alonso no privó que 'El Hormiguero' tuviera una audiencia fantástica en la visita de Pedro J. Ramírez al programa de las hormigas más célebres de la televisión. Con un 14.9% de share y una media de 1.760.000 espectadores, volvieron a ser líderes absolutos en Antena 3 y esta noche esperan repetir fórmula con Alejandro Amenábar y Julio Peña, director y protagonista de 'El Cautivo', uno de los grandes largometrajes del año en nuestro país que ya esta en cines y que ha generado bastante revuelo por la exploración por parte del director hispano-chileno de la posible homosexualidad de Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel, cuestión que será abordada en el espacio televisivo líder que presenta Pablo Motos.

Alejandro Amenábar y Julio Peña representan dos generaciones distintas dentro del panorama audiovisual español, pero ambos comparten un punto en común: la proyección internacional que han sabido construir gracias a su talento y versatilidad. Amenábar, nacido en 1972 en Santiago de Chile y criado en Madrid, es uno de los directores y guionistas más influyentes de las últimas décadas. Con obras como 'Tesis', 'Abre los ojos' o 'Los otros', ha demostrado un estilo inconfundible donde el suspense, la emoción y la profundidad psicológica de los personajes marcan la diferencia. Su Óscar por 'Mar adentro' consolidó su prestigio y lo situó en la élite del cine mundial, destacando también por su faceta como compositor de bandas sonoras. Por otro lado, Julio Peña, madrileño de 2000, se ha convertido en una de las promesas más sólidas de la interpretación española. Tras darse a conocer en la serie juvenil 'Bia' de Disney Channel y alcanzar reconocimiento global con 'A través de mi ventana' en Netflix, ha logrado conectar con un público joven que lo sigue masivamente en redes sociales. Su naturalidad frente a la cámara, unida a su capacidad para adaptarse a géneros distintos, lo colocan como una figura emergente llamada a consolidarse en la industria internacional.

Mañana jueves, 'El Hormiguero' despedirá la semana uno de los galanes de nuestro cine, Álex González, que presenta nueva película: 'La sospecha de Sofía' de Imanol Uribe.