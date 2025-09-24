Lucía Jiménez hace historia junto a Manu en 'Pasapalabra': nunca un concursante había conseguido este hito con un invitado

Manu superó 'La Silla Azul' y batalló contra Rosa en busca de adjudicarse el bote de 'Pasapalabra', que supera con creces los dos millones de euros (2.158.000 para ser exactos). Antes de llegar a la mítica prueba final del concurso de Antena 3, el maestro de ceremonias del concurso vespertino líder de la televisión española presentó a los invitados, centrándose en la actriz y cantante Lucía Jiménez, que entraba junto al joven madrileño en la historia del programa tras marcar un hito sin precedentes. Por primera vez un concursante repetía invitado en tres ocasiones, reflejando la longevidad de Manu en 'Pasapalabra', ya que lleva más de un año luchando día tras día para adjudicarse el mítico bote del programa. "Estoy muy contento de estar un día más aquí y, especialmente, porque tripito con Lucía. Es la primera vez que me pasa con un invitado" aseguraba Manu un dato extraordinario que fue corroborado por Roberto Leal a lo que la intérprete segoviana aseguró "estar muy orgullosa", alabando la actuación de Manu en el concurso de Atresmedia.

Así le fue a Manu en el día de ayer

La tarde de ayer en Pasapalabra estuvo marcada por la tensión de un bote que ascendía a 2.158.000 euros. Rosa y Manu llegaban igualados en tiempo, con 137 segundos cada uno, y bajo la atenta mirada de Roberto Leal comenzaron a medir fuerzas en el rosco final. La gallega abrió la tanda con cuatro aciertos antes de recurrir al clásico “pasapalabra”, mientras que Manu, desde el equipo azul, arrancó con dudas pero pronto recuperó terreno. El intercambio de turnos mantuvo el pulso vivo: Manu fue el primero en cerrar la primera vuelta con 18 aciertos y Rosa respondió con 19, apurando sus segundos.

En la recta final, la concursante alcanzó los 21 aciertos y decidió plantarse para no arriesgar su ventaja. Manu, con 20 aciertos en ese momento, sabía que tenía la posibilidad de forzar el empate o incluso rozar el ansiado bote. Con valentía siguió avanzando hasta los 23 aciertos, pero un error en la letra M frustró sus opciones de convertirse en millonario. Aun así, se proclamó vencedor del programa y dejó al público con la intriga de sí el gran premio caerá en la próxima entrega.