¿Existe de verdad Villazarcillo, el pueblo de Amador Rivas y Teodoro de "La que se avecina"?

Desde su estreno en 2007, "La que se avecina" ha sido una de las series más populares de la televisión española. Entre sus personajes más icónicos destaca Amador Rivas, interpretado por Pablo Chiapella, cuya historia y peculiar personalidad han conquistado al público. A lo largo de las 15 temporadas emitidas hasta la fecha, se ha mencionado en varias ocasiones su pueblo natal, Villazarcillo, un supuesto municipio de la provincia de Albacete. Sin embargo, ¿es real este pueblo o se trata de una invención de los guionistas?

La respuesta es no. Villazarcillo es una creación de los hermanos Caballero, guionistas y creadores de la serie de Mediaset. No existe ningún municipio con ese nombre en la provincia de Albacete ni en ninguna otra parte de España. A pesar de ello, la serie ha logrado darle una identidad propia, haciendo que muchos espectadores lleguen a creer que es un lugar real. En "La que se avecina", Villazarcillo no solo es mencionado como el pueblo de origen de Amador Rivas, sino también como el de su hermano Teodoro, interpretado por Ernesto Sevilla. La referencia a este municipio ha sido constante a lo largo de la serie, e incluso algunos episodios han mostrado escenas ambientadas en esta supuesta localidad.

Aunque Villazarcillo no existe, los escenarios rurales que se han mostrado en la serie corresponden en realidad a Carranque, una localidad de la provincia de Toledo. Este pequeño municipio, con poco más de 5.000 habitantes, ha servido como el escenario perfecto para recrear la vida en la España rural y ha aparecido en diversas escenas de "La que se avecina". Carranque se encuentra a unos 45 minutos de Madrid y es conocido por su parque arqueológico, donde se pueden visitar los restos de una villa romana. En la serie, el pueblo ha sido retratado como un lugar tranquilo, con calles sencillas y descampados, elementos que han servido de fondo para algunos de los momentos más memorables de los personajes.

Otras localidades ficticias en la televisión española

La creación de pueblos ficticios no es exclusiva de "La que se avecina". Otro caso muy conocido es el de "Cuéntame cómo pasó", donde se menciona con frecuencia el pueblo de Sagrillas, el lugar de origen de la familia Alcántara. Sin embargo, este municipio tampoco existe y las escenas que lo representan fueron grabadas en Arahuetes, una localidad de la provincia de Segovia.

Aunque Villazarcillo no exista en la realidad, ha logrado convertirse en un lugar emblemático dentro del universo de "La que se avecina". Gracias a la serie, este pueblo ficticio ha quedado grabado en la memoria de los seguidores, quienes han adoptado su nombre como parte del imaginario colectivo de la comedia española. Y aunque nunca puedan visitarlo, siempre podrán disfrutar de sus historias en la pequeña pantalla.