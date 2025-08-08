Gina Carano llega a un acuerdo con Disney tras ser despedida por unas polémicas publicaciones sobre el Holocausto

Disney ha decidido poner punto y final a uno de sus conflictos mediáticos más controversiales, enterrando el hacha de guerra contra la actriz estadounidense Gina Carano, quien fue apartada por el gigante audiovisual debido a unas declaraciones polémicas en redes sociales en las que comparaba la situación de los republicanos en Estados Unidos con los judíos durante el Holocausto. Este desafortunado símil provocó que Lucasfilm despidiera a Carano debido a estas publicaciones "aborrecibles" e "inaceptables", por lo que la actriz nacida en Dallas dijo adiós a su papel en la exitosa serie 'The Mandalorian', en la que interpretaba a Cara Dune, siendo coprotagonista junto a Pedro Pascal en siete episodios de la ficción perteneciente al universo 'Star Wars'.

El estudio expresó su agradecimiento por la disposición mostrada por Carano y su equipo durante el proceso legal, y destacó que las puertas quedan abiertas para futuras colaboraciones. En un comunicado, Disney señaló que la intérprete siempre fue muy apreciada por directores, compañeros de reparto y el personal de producción, reconociendo su dedicación para perfeccionar su trabajo y su trato amable y respetuoso hacia todos. Con la resolución del caso, la compañía manifestó su interés en explorar nuevos proyectos junto a Carano. Este acuerdo marca un cierre a la disputa y deja abierta la posibilidad de que la actriz regrese a trabajar con la productora en próximos proyectos, lo que podría suponer un nuevo capítulo en su relación profesional.

Un despido que llegó a las cortes de los EE.UU.

En el año 2024, Gina Carano decidió llevar a los tribunales su despido, contando además con la ayuda de Elon Musk. El magnate sudafricano estaba en esos momentos muy ligado al Partido Republicano debido a su alianza con Donald Trump buscando su regreso a la Casa Blanca, por lo que quiso financiar la defensa de la actriz que se ha manifestado públicamente como votante republicana. Gina Carano pidió a la justicia que ordenara su reincorporación a 'The Mandalorian' y el pago de al menos 75.000 dólares en daños punitivos. Durante el proceso, el estudio destacó su profesionalismo y buen trato en el set. Musk cumplió, cubriendo los gastos de un litigio que trascendió lo económico y avivó el debate sobre la supuesta censura selectiva en la industria de Hollywood.