El inesperado regreso a "La que se avecina" que ha revolucionado las redes

Las redes sociales de este país radiaron de felicidad cuando los propios actores de "La que se avecina"confirmaron uno de los regresos más especiales de los últimos años a la comunidad, ahora instalada en la calle Contubernio 49. El medio Formula TV anunció que Adrià Collado regresaba a la mítica serie de Mediaset y Prime Video, representando de nuevo su papel de Sergio Arias, y ha sido el propio actor quién no ha desmentido los rumores, si no todo lo contrario, ya que ha publicado en su perfil de Instagram fotos del set de rodaje, destacando una muy especial con Luis Merlo, quién interpretaba a su pareja en la mítica serie de Antena 3, "Aquí no hay quién viva".

Mauri y Fernando de nuevo juntos

Collado, quién estuvo al principio de la serie de Telecinco, desapareció en la tercera temporada para regresar de forma esporádica durante la sexta entrega de la serie de los hermanos Caballero. El actor no será el único regreso en esta decimoquinta temporada de "La que se avecina", ya que desde hace meses se confirmó la presencia de María Adánez en la comunidad de vecinos de Contubernio 49, volviendo a interpretar a la abogada Rebeca Ortiz. Con la llegada de Adrià y María, sumada a la estancia en la serie de Luis Merlo, la pequeña pantalla será testigo de la reunión entre Mauri, Fernando y Lucía, tres de los personajes más queridos por los fans de "Aquí no hay quién viva".

Mauri y Fernando volverán a compartir escena 18 años después del final de "Aquí no hay quién viva". Los personajes de Adrià Collado y Luis Merlo fueron muy aclamados por los fanáticos de la serie, debido a la visibilidad que los hermanos Caballero ofrecieron a la comunidad LGTBI en la serie de Antena 3.

Seguro que en alguno de los episodios, ambos personajes harán un guiño a sus antiguos papeles, como viene siendo habitual en capítulos anteriores de la serie de Telecinco y Prime Video, que no han dudado nunca de homenajear a su predecesora.