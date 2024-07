"Machos Alfa" tendrá cuarta temporada en Netflix

Netflix y los hermanos Caballero sigue su idilio de amor gracias a la ficción "Machos Alfa", que en estos momentos se encuentra en su última fase de grabación de la tercera temporada y han anunciado, de manera conjunta, los creadores y la plataforma de streaming norteamericana, que esta ficción española tendrá una cuarta temporada. Este no es el único proyecto abierto que tienen Laura y Alberto Caballero, que se encuentran sumergidos en la grabación de la temporada número 15 de "La que se avecina" y que tras el éxito de "Muertos S.L", Movistar Plus+ ha decidido continuar con la trama con una segunda temporada.

Felices por otra temporada más

"Estamos felices de continuar trabajando con Netflix; el respeto creativo es máximo, pero la responsabilidad también, sabes que tu trabajo se va a ver en todo el planeta. Sentimos mucho orgullo y satisfacción con el hecho de que la comedia española viaje" comenta Alberto Caballero. Laura Caballero añade. "Siento mucha curiosidad por ver cómo será la vida de los protagonistas de Machos Alfa en otros países. Trabajar con Netflix es sentir absoluta libertad creativa, admiración y apoyo, es levantarte para ir a trabajar con una paz inusual", han sido las palabras de los creadores en el anuncio que ha lanzado Netflix en el mediodía del 24 de julio.

La serie, que con su segunda temporada alcanzó la posición número cuatro de serie de habla no inglesa más vista de Netflix a nivel mundial, refleja el éxito de los hermanos Caballero, que no han parado de lanzar un éxito tras otro desde que su tío, el gran José Luis Moreno, fuera su padrino con "Aquí no hay quién viva", con la que se hicieron un nombre en la industria y, con trabajo y aciertos, han conseguido un sello propio fuera del calor de su tío, con el que han logrado grandes éxitos, como los mencionados anteriormente: "La que se avecina", "Muertos S.L" o "Machos Alfa".