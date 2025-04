Javier Gutiérrez y Leonor Watling: "España es uno de los mejores países en los que se puede vivir"

En el majestuoso edificio de Telefónica en plena Gran Vía, los nuevos reyes de Movistar Plus+, Javier Gutiérrez y Leonor Watling nos atienden tras la resaca de los Goya para hablarnos sobre la comedia que puede cambiar el paradigma del género en nuestro país, 'La vida breve'.

P:¿Cómo abordó ponerse bajo la piel de un personaje tan complejo y traumado como es este Felipe V?

Javier Gutiérrez: La historia está basada en hechos reales y sigue un guion con un buen trabajo documental detrás, lo que facilita el trabajo actoral. En este caso, Felipe V es un personaje complejo, marcado por un trauma juvenil al ser enviado desde Francia a una España gris, polvorienta y sucia, sumado a que apenas sabía el idioma. Su reinado, de más de 40 años en dos etapas, fue influenciado en gran parte por su segunda esposa, Isabel de Farnesio (Leonor Watling). La serie transita tanto en el género de la comedia como en el drama, ofreciendo una visión más profunda y poliédrica del monarca.

P:Vemos en la serie que Isabel de Farnesio es quien realmente gobierna en España, aunque lo hace a espaldas del gran público, como muchas mujeres de la época, ¿La erótica del poder se disfruta igual a pesar de que no se obtenga un reconocimiento público?

Leonor Watling: Yo creo que en ese momento ella lo disfrutaba igual. Isabel ejercía el poder de manera discreta pero efectiva, demostrando gran ambición política. Con el tiempo, los ministros trataron directamente con ella. Su afición por la guerra la hacía temida, y su principal objetivo era asegurar buenos matrimonios y posiciones de influencia para sus hijos. Era una mujer astuta, práctica y con un fuerte sentido estratégico.

"Hay que cambiar la mirada a los productores para que apuesten por este tipo de proyectos"

P:Vemos una ambiciosa producción detrás, fuera de lo común con series de este género, ¿Por qué las productoras deberían apostar por comedias más grandes como es el caso de «La vida breve»?

Leonor: Yo estoy super agradecida de que lo hayan hecho. Yo, como espectadora, lo agradezco muchísimo. Ojalá acompañe la audiencia de la serie para que haya más productores que se atrevan, porque a nivel de producción, las series de época son mucho más difíciles ya que es más caro de producir por vestuario y localización.

Javier: Hay que cambiar esa mirada de que las producciones con más presupuesto y ambiciosas tienen que estar ligadas al drama o al thriller. Esta serie es un claro ejemplo de que se puede hacer una comedia con un valor de producción interesante y que luzca bien luego en pantalla. 'La vida breve' no ha inventado nada, pero ojalá que detrás de esta puerta que se abre haya muchas más producciones y productores o plataformas o cadenas que se atrevan a seguir esta senda, la de la comedia.

P:En el último episodio de la serie, hay una discusión entre sus personajes e Isabel de Farnesio (Watling) pronuncia la frase «España es un agujero infecto sin solución». Como españoles, ¿qué opinan?

(Ambos ríen al recordar la frase).

Leonor: Yo no creo que sea un agujero de efecto, sin solución para nada. Además, es una frase que está en boca de dos personajes que ni siquiera eran españoles y que vivían en una burbuja a espaldas de lo que realmente ocurría en el país.

Javier: España es uno de los mejores lugares en los que se puede vivir. A nada que viajes, verás que este es un país en el que se vive muy bien, a pesar de los pesares de lo que nos está pasando, de la toxicidad en los medios, de la polarización, de los desvaríos y de la política.

P:Para terminar, sé que es un tema delicado pero me gustaría saber si creen que la cancelación a Karla Sofía Gascónpuede sentar un precedente peligroso a vuestra profesión a la hora de opinar sobre ciertos temas.

Javier: Es un tema complicado porque, primero, no se trata de un comentario, se trata de tuits racistas, xenófobos. Yo, por mi sesgo ideológico, no voy a hacer un comentario racista ni xenófobo. O sea, me pueden pillar en un renuncio en otra, en otra respuesta, en otra declaración pero no en eso. Por eso digo, por un lado, que ella tiene que hacerse responsable de lo que ha dicho o de lo que ha escrito. Ahora, teniendo en cuenta eso, creo que no debería ser apartada y creo que debería haber un apoyo al trabajo que ella ha hecho en la película. Pero claro, estamos hablando ya de una cuestión de dinero, de pasta, de muchos millones. Es que en los Oscar te juegas mucho y su película era una gran apuesta, con muchas nominaciones detrás, la que más siendo una película no estadounidense. Ahí entran en juego muchos factores que a mí y a ti se nos escapan. Para terminar creo que se debería valorar su trabajo como actriz independientemente de sus comentarios, desligar el trabajo de la persona.