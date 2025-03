Javier Gutiérrez rechaza interpretar a Paquirri en la serie de Isabel Pantoja por este importante motivo

El anuncio del biopic sobre Isabel Pantoja ha despertado gran expectación en el mundo del espectáculo, especialmente en torno a quiénes serán los actores que darán vida a los personajes clave en la historia de la tonadillera. Sin embargo, hay un nombre que ya se ha descartado para uno de los papeles más relevantes: el del torero Francisco Rivera Paquirri. Javier Gutiérrez, uno de los actores más reconocidos del cine y la televisión española, ha rechazado la posibilidad de encarnar al fallecido diestro.

El actor, ganador de dos premios Goya, asistió este lunes a la 33ª edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices, donde se reconoció el talento de figuras como Karla Sofía Gascón, Ana Belén, Aitana Sánchez-Gijón y Javier Bardem. Durante la gala, Javier Gutiérrez fue entrevistado por los medios de comunicación y, entre otras cuestiones, se le preguntó sobre la futura serie biográfica de Isabel Pantoja. Cuando le plantearon la posibilidad de interpretar a Paquirri, el actor respondió con humor y sorpresa: "¿Paquirri o Kiko Rivera? ¿Al padre? No. Yo no, no tengo hechura de torero". Con esta afirmación, dejó claro que no se ve en el papel del célebre matador de toros. Además, añadió que existen otros intérpretes que encajarían mejor en ese rol: "Hay actores que pueden hacerlo muy bien antes que yo, pero bueno, gracias", concluyó entre risas.

La serie sobre Isabel Pantoja se ha convertido en uno de los proyectos más esperados en el ámbito televisivo. Aunque todavía no se han desvelado detalles sobre el reparto, se sabe que la producción correrá a cargo de Mediacrest, compañía que ha firmado un acuerdo con la artista para llevar su historia tanto a la ficción como al formato documental. El biopic abordará la trayectoria profesional y personal de la cantante, incluyendo su historia de amor con Paquirri, su relación con sus hijos y los momentos más polémicos de su vida. La serie promete ser un recorrido por las luces y sombras de una de las figuras más icónicas de la música española.

Isabel Pantoja Gtres

Además de pronunciarse sobre la serie de Isabel Pantoja, Javier Gutiérrez aprovechó su paso por la alfombra roja para reflexionar sobre la industria del cine y la televisión. El actor mostró su apoyo a Karla Sofía Gascón, destacando su trayectoria y lamentando el trato que ha recibido en los medios. También se pronunció sobre la preocupación de Maribel Verdú por la falta de oportunidades para las actrices mayores de 50 años, señalando que la inestabilidad laboral es una constante en el sector. Con una carrera consolidada y proyectos que han marcado la industria cinematográfica española, Javier Gutiérrez sigue eligiendo cuidadosamente sus papeles. Y aunque Paquirri no está entre ellos, su futuro profesional sigue prometiendo grandes interpretaciones.