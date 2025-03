La "masía" de Quentin Tarantino que triunfa en los Oscar y que puedes disfrutar en MAX (también Movistar Plus+)

Ya conocíamos la faceta de Quentin Tarantino como rescatar del olvido a viejas glorias del séptimo arte, como hizo con John Travolta en 'Pulp Fiction'. Ahora, con el paso del tiempo, vemos que en su última película, 'Once upon a time in Hollywood', hizo mucho más que reflejar de manera brillante la industria del cine de los años 60 y 70. El realizador estadounidense le otorgó papeles muy pequeños a los grandes actores que revolucionaran el cine en la próxima década, ya que la novena cinta de Tarantino fue un escaparate de oro para Austin Butler, Margaret Qualley, Mikey Madison, Sydney Sweeney y Maya Hawke.

La "Masía" de Quentin Tarantino

Austin Butler logró en 2022 el globo de oro por su actuación como Elvis Presley en el biopic del rey del rock. Su interpretación como el cantante de Memphis le valió su primera nominación a los Oscar, aunque no venció, todo lo contrario a Mikey Madison, quien se coronó el pasado 2 marzo gracias a su papel protagonista en 'Anora'. Ambos, realizaron un pequeño papel como miembros de la Familia Manson, la secta que atormentó a los Estados Unidos en la década de los 60 y 70 por la influencia del criminal Charles Manson. También en este grupo de actores metemos a Margaret Qualley, quien ha deslumbrado con 'La sustancia' este pasado verano o Sydney Sweeney, que este papel sumado a su protagónico en 'Euphoria' le han catapultado como una de las actrices jóvenes del momento. Para terminar, con un papel también muy minúsculo encontramos a Maya Hawke, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, una de las actrices fetiches de Quetin Tarantino, quien le regaló los posiblemente dos mejores papeles de su carrera, como La novia en 'Kill Bill' Volumen I y II más el de Mia Wallace en la ya nombrada 'Pulp Fiction'.

2 horas 40 minutos con un gran final al estilo Tarantino

'Once Upon a Time in Hollywood' sigue la historia de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), un actor de televisión en decadencia, y su inseparable doble de acción, Cliff Booth (Brad Pitt), mientras intentan mantenerse relevantes en la industria cinematográfica de finales de los años 60. Ambientada en Los Ángeles en plena transformación, la película entrelaza la lucha de Rick por recuperar su estatus con la llegada de nuevos talentos como Sharon Tate(Margot Robbie), todo ello en un contexto donde la amenaza de la familia Manson se cierne en el horizonte. Obra maestra de Quentin Tarantino, combina una ambientación nostálgica, una historia cautivadora y actuaciones brillantes de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Su mezcla de humor, drama y suspense, junto con su forma única de reimaginar hechos históricos, la convierten en una experiencia cinematográfica imperdible.

Dónde ver 'Once upon a time in Hollywood' en España