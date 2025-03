Ni Maxi, ni Coque: Este personaje fue el primer conserje de "La que se avecina"

"La que se avecina" es una de las series de televisión españolas más exitosas y longevas. Creada por Alberto Caballero y Laura Caballero, se estrenó en 2007 y rápidamente se convirtió en un referente del humor televisivo en España. Nació como una evolución de "Aquí no hay quien viva" (2003-2006), heredando su tono de comedia de enredo y algunos de sus actores y guionistas. Con más de 15 años en emisión, la serie ha sabido reinventarse con nuevos personajes y tramas sin perder su esencia.

A lo largo de las temporadas, Mirador de Montepinar, la ficticia comunidad de vecinos donde se desarrolla la historia, ha contado con varios conserjes que han sido fundamentales en la dinámica de la serie. Para muchos espectadores, el primer conserje del edificio fue Máximo Angulo, conocido como "Maxi" e interpretado por Eduardo Gómez. Sin embargo, existe un personaje anterior que la mayoría de los fans desconoce: Said, el verdadero primer conserje de la comunidad.

Said nunca apareció físicamente en "La que se avecina", pero fue mencionado en el primer episodio de la serie, titulado 'Mirador de Montepinar (1x01)'. En una escena, Javier Maroto (Antonio Pagudo), presidente de la comunidad, le dice a Leo (Luis Miguel Seguí) que llame a Said para solucionar un problema con el timbre de la casa de los Recio. Es entonces cuando Leo explica que Said dejó su puesto tras denunciar a la comunidad por xenofobia. El motivo de su marcha fue un comentario ofensivo de Antonio Recio (Jordi Sánchez), quien, según Leo, se refirió a él con la frase: "Dile al moro ese que suba a por la basura". Said, al escuchar el insulto, decidió denunciar a la comunidad y abandonar su puesto. En la misma escena, Berta Escobar (Nathalie Seseña), la mujer de Antonio, hace otro comentario despectivo, reforzando el tono satírico y crítico que caracteriza a la serie: "Es que se bajan del cayuco y se ponen a la defensiva".

Nacho Guerreros, en el papel de Coque en 'La que se avecina' Mediaset

Los conserjes de Mirador de Montepinar

Después de la marcha de Said, la comunidad contrató a Maxi, quien se convirtió en el primer conserje visible en la comedia de Telecinco. Tras su salida, el cargo pasó a Coque Calatrava (Nacho Guerreros), quien, inicialmente jardinero, terminó convirtiéndose en el conserje más icónico de la serie.

A lo largo de las temporadas, otros personajes han desempeñado la función de conserje, como Clarita (Pepa Rus), Nines Chacón (Cristina Medina), Casimiro (Alfonso Vallejo), Minguito (Max Marieges), Patricio Requena (Carlos Areces), e incluso vecinos como Javi Maroto y Fermín Trujillo (Fernando Tejero). En la etapa más reciente, Ongombo (Ricardo Nkosi Kiala) ha ocupado el puesto. Sin embargo, para muchos seguidores, Coque sigue siendo el conserje más emblemático de la serie. Ahora, gracias a este dato poco conocido, los fans pueden reconocer que el verdadero primer conserje de Mirador de Montepinar fue Said, aunque nunca llegó a aparecer en pantalla.