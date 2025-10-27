Muere Esther Uria a los 55 años, actriz en 'Doctor Mateo' o 'Cuéntame cómo pasó'

El mundo de la interpretación se ha vuelto a teñir de luto tras conocer la repentina muerte de la actriz Esther Uria, que falleció el pasado jueves a los 55 años de edad tras una rápida enfermedad, según ha informado 'El Diario Vasco'.

Su trayectoria como actriz abarca grandes series como 'Ana y los 7', 'El Comisario', 'Maitena: Estados alterados', 'Doctor Mateo', 'Hospital Central' o 'Cuéntame cómo pasó' y otros proyectos en la televisión vasca como 'Euskolegas' y 'Pilotari'.

Su carrera profesional comenzó en el teatro. Fue de la mano de Mario Gras con la obra 'La cacatúa verde', en un montaje de la escuela Antzerti, lugar donde se licenció en Arte Dramático. Además, siguió ligada a las artes escénicas mediante la representación de 'La importancia de llamarse Ernesto' o 'Como agua para chocolate'.

Sin embargo, Uria decidió dejar de lado su trabajo como intérprete en 2008, cuando retomó sus estudios. La actriz española logró diplomarse con Premio Extraordinario en Educación Especial y licenciarse con Premio Fin de Carrera en Psicopedagogía.

Tras terminar estos estudios, prosiguió su instrucción con un Máster de Formación de Profesorado en Secundaria, presentando un trabajo sobre el teatro como estrategia pedagógica en las aulas. Además, en 2014 consiguió una beca para su tesis sobre el teatro como herramienta pedagógica para fomentar la convivencia en secundaria.