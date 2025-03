Obama rechazó participar en la serie 'Severance' de Apple TV+

Hace unas semanas, os anunciábamos en LA RAZÓN que la segunda temporada de la serie de Apple TV+ denominada 'Severance' ('Separación', en castellano) superaba a 'Ted Lasso' como el mejor lanzamiento de un contenido en esta plataforma de streaming. Un hecho histórico que sorprendió a la compañía porque las cifras eran difíciles de superar.

Ahora, el director y productor ejecutivo de esta ficción, Ben Stiller, ha revelado un secreto inesperado y que ha generado una gran controversia entre los aficionados a esta superproducción. Según ha comentado en una entrevista con el periodista Jimmy Kimmel, ofreció un 'cameo' al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

¿Cuál iba a ser el papel de Barack Obama?

La explicación del protagonista es que su idea era que Obama fuese partícipe de uno de los capítulos del thriller protagonizado por Adam Scott. Más concretamente, "iba a ser el encargado de dar voz a la narración de un vídeo que la compañía Lumon expone a los trabajadores protagonistas de la serie" que se ha llevado a cabo en el primer episodio de la segunda temporada. Un papel que finalmente ha hecho Keanu Reeves.

"Hubo una persona a la que le pregunté antes y dijo que no: el presidente Barack Obama", desveló Ben Stiller. Una declaración que dejó estupefactos a todos los presentes. Además, dio algún detalle más acerca del proceso: "Le hice llegar la propuesta al expresidente norteamericano a través de un amigo suyo que conocía al abogado de Obama. Dos días después, recibí un correo electrónico de respuesta".

Adam Scott en la segunda temporada de "Separación" Apple TV+

Igualmente, también desveló el mensaje que recibió del expresidente de Estados Unidos: "Hola Ben, soy un gran fan de la serie, me encanta la temporada 1 y no puedo esperar a que llegue la temporada 2. No creo que tenga tiempo en mi agenda para hacer esto". Al escuchar esto, Jimmy Kimmel bromeó: "¿Qué es más importante que hacer la voz en off para 'Severance'?".