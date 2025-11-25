Oriol Pla hace historia: primer español en ganar el Emmy Internacional a mejor actor

El actor barcelonés Oriol Pla ha hecho historia al convertirse en el primer intérprete español en ganar el Emmy Internacional a mejor actor, un hito nunca antes logrado por un actor de nuestro país. Pla obtuvo el prestigioso galardón en Nueva York gracias a su aclamada interpretación en la serie 'Yo, adicto', imponiéndose en la 53ª edición de los Premios Emmy Internacional celebrada en el hotel Hilton de Manhattan. Con solo 32 años, el catalán consigue así uno de los reconocimientos más importantes del panorama audiovisual internacional.

'Yo, adicto', producida por Alea Media y Disney+, adapta la novela autobiográfica de Javier Giner, cuya vida marcada por la adicción sirve de eje para un relato íntimo y duro. Pla dedicó emocionado el premio al propio Giner, a quien retrata en la serie, asegurando que "merece vivir en voz alta, orgullosamente y maravillosamente". En su discurso, también lanzó un mensaje de esperanza para quienes luchan contra una adicción: "Ningún sentimiento es definitivo; al otro lado hay un regalo: estás tú".

2025 International Emmy Awards - Press Room SARAH YENESEL Agencia EFE

La noche también dejó otro triunfo español. El documental '#SeAcabó: Diario de las campeonas', dirigido por Joanna Pardos y producido por Netflix, ganó el Emmy Internacional a mejor documental deportivo 2025, superando a obras de Argentina, Sudáfrica y Suecia. La producción repasa el caso Rubiales y el impacto internacional que tuvo el beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial 2023. Pardos celebró el premio destacando la importancia de contar la historia con libertad y animó a las niñas "a perseguir todos sus sueños". Con este doble reconocimiento, España vive una noche histórica en los Emmy Internacionales, marcada especialmente por el triunfo de Oriol Pla, que coloca por primera vez la interpretación española en lo más alto del panorama televisivo mundial.