Prime Video retrasa la temporada 2 de ‘Sr. y Sra. Smith’ por problemas de reparto

La continuación de ‘Sr. y Sra. Smith’, la serie de Prime Video basada en la película de 2005 con Angelina Jolie y Brad Pitt, se enfrenta a un futuro incierto. Según ha trascendido, la producción de su segunda temporada ha quedado en pausa indefinida debido a problemas con el reparto.

El pasado invierno se anunció que Mark Eydelshteyn (‘Anora’) y Sophie Thatcher (‘Yellowjackets’) tomarían el relevo como la nueva pareja protagonista. Sin embargo, las negociaciones con los actores no habrían llegado a buen puerto, lo que ha obligado a posponer el rodaje previsto inicialmente para este otoño.

La primera temporada, protagonizada por Donald Glover y Maya Erskine, se estrenó en febrero y fue un éxito inmediato: logró situarse entre los cinco mejores debuts de Prime Video en EE.UU., además de recibir 16 nominaciones a los Emmy y dos premios, incluido el de mejor actriz invitada para Michaela Coel.

El retraso también podría poner en riesgo los 22,4 millones de dólares en incentivos fiscales concedidos a la serie para trasladar su rodaje de Nueva York a Los Ángeles. No obstante, aún hay margen legal para que la producción cumpla con los plazos o incluso solicite una prórroga.

Por ahora, ni Amazon ni los productores de la serie han hecho comentarios oficiales sobre la situación. Mientras tanto, los seguidores deberán esperar más tiempo para saber cómo se resuelve el cliffhanger del final de la primera temporada, que dejó en el aire la suerte de John y Jane tras un intenso tiroteo.