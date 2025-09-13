Reconocimiento
María Castro recibe el Premio de Honor 2025 en la inauguración del South International Series Festival de Cádiz
La actriz gallega fue homenajeada anoche en la gala inaugural celebrada en el Gran Teatro Falla, que dio comienzo a la tercera edición del certamen con música, alfombra roja y el estreno de la serie ‘El Centro’
La tercera edición del South International Series Festival arrancó anoche en Cádiz con una gala inaugural en el Gran Teatro Falla que rindió homenaje a la actriz María Castro, primera en recibir el Premio de Honor 2025. El certamen también reconocerá en los próximos días a Paco León y Chris Brancato, cuyos galardones se entregarán el domingo y el lunes, respectivamente.
El espectáculo de apertura, conducido por la presentadora María Gómez, combinó música y televisión con actuaciones de Angy, Agoney, Añil Fernández, Belén López y Adrián Fernández, además de la participación de rostros conocidos como Toñi Moreno, Javier Achaga, Fernando Trueba u Okuda San Miguel.
Tras la entrega del premio, se proyectó la serie inaugural, ‘El Centro’, una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Fonte Films. La noche se completó con la primera gran alfombra roja del festival, por la que desfilaron intérpretes, creadores y artistas como Pepón Nieto, Clara Segura, Elisabet Casanovas, Niño Josele, Patricia Vico o Elena Martín Gimeno, entre muchos otros.
Con más de 25 años de trayectoria, María Castro es uno de los rostros más reconocibles de la ficción televisiva española gracias a series como ‘Amar es para siempre’, ‘La promesa’, ‘Sin tetas no hay paraíso’ o ‘Tierra de lobos’, además de su trabajo en cine, teatro y programas de televisión. La intérprete cuenta con reconocimientos como el Premio Ondas a la mejor intérprete femenina de ficción nacional en 2009 o el galardón a mejor actriz de cine en los Neox Fan Awards 2014.
