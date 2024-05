¿Por qué Dylan Minnette ha decidido dejar de ser actor después de su éxito en Netflix?

Dylan Minnette, conocido por su papel en la exitosa serie de Netflix"Por 13 razones", ha revelado recientemente los motivos detrás de su decisión de alejarse de la actuación. En una entrevista en el podcast 'The Zach Sang Show', el joven actor explicó cómo la interpretación, que una vez fue una "fuente de diversión e inspiración", comenzó a "sentirse como un trabajo mecánico".

Minnette, que ha estado en la industria de la televisión desde su niñez, alcanzó un punto álgido en su carrera con "Por 13 razones". Sin embargo, tras el final de la serie, su trayectoria actoral entró en una pausa significativa. Desde entonces, solo ha participado en roles secundarios, como en el relanzamiento de "Scream" y en la miniserie "The Dropout", ambas estrenadas en 2022.

"Estuve en 'Por 13 Razones' y fue muy popular, y definitivamente alcancé un punto álgido -hasta el momento- en lo que me ha dado la interpretación. Pero también comencé a sentir que se estaba convirtiendo en un trabajo", confesó Minnette. Esta sensación de monotonía lo llevó a buscar una nueva vía de expresión artística. La música surgió como esa nueva pasión. Minnette ahora forma parte del grupo de rock "Wallows", y ha encontrado en la música una forma de escapar de la rutina de la actuación. "Siento que estoy en una posición en la que quiero hacer eso por un tiempo y llevarlo lo más lejos posible", dijo el actor sobre su carrera musical.

Minnette no se siente limitado por su pasado actoral y, aunque reconoce su fortuna y privilegio, también señala su deseo de explorar otras facetas artísticas. "Simplemente estoy siguiendo lo que me parece natural e inspirador, y obviamente soy muy privilegiado y afortunado de poder decir: 'Esto parece un trabajo, quiero hacer esto ahora y será mi trabajo'", explicó. A pesar de su enfoque actual en la música, Minnette no descarta un regreso a la actuación. "Siento que tengo algo que aportar artísticamente y creativamente en otros campos, y eso probablemente sea actuar. Siento que estoy empezando a sentir inspiración para eso otra vez", comentó, dejando abierta la posibilidad de retomar su carrera interpretativa en el futuro, pero sin establecer un plazo concreto.

Desde muy joven, Minnette ha estado en el mundo del espectáculo, con participaciones en series como "Dos hombres y medio", "Anatomía de Grey", "El mentalista" y "Perdidos". Su salto al cine incluyó papeles en películas como "Prisoners", "Pesadillas" y "No respires". Sin embargo, su papel como Clay Jensen en "Por 13 Razones" sigue siendo el de mayor exposición mediática.