Qué ha sido de Jesús Olmedo, el actor que hacía del general Marco en "Hispania, la leyenda"

Jesús Olmedo es un rostro habitual en la ficción española. Con más de 30 series en su trayectoria, el actor sevillano ha construido una carrera sólida en televisión, cine y teatro. Sin embargo, fue su papel como Marco en "Hispania, la leyenda", la producción de Antena 3, el que lo catapultó definitivamente al estrellato.

La serie "Hispania, la leyenda", emitida entre 2010 y 2012, se convirtió en uno de los proyectos más populares de la televisión española. La trama, ambientada en el siglo II a.C., narra la lucha de un grupo de hispanos contra la invasión romana liderada por el pretor Galba y su mano derecha, Marco, interpretado por Olmedo. Su actuación como el estratega militar romano le otorgó reconocimiento y consolidó su imagen como villano de época. Antes de "Hispania", el intérprete andaluz ya había participado en varias series, entre ellas "Hospital Central", donde interpretó a Carlos Granados. También ha trabajado en "90-60-90 Diario secreto de una adolescente", "Géminis, venganza de amor", "Amar es para siempre" o "La que se avecina".

Jesús Olmedo en una escena de "La que se avecina" Mediaset

Desde su debut en los años 90, el actor ha sido parte de ficciones icónicas como "Periodistas", "Al salir de clase", "Un paso adelante" y "Olmos y Robles". También ha estado en series como "Centro Médico", "Mercado Central" y, más recientemente, "Sueños de Libertad", una producción de Atresmedia que él mismo ha calificado como "el proyecto más especial de su vida". Además de la televisión, Olmedo ha trabajado en el cine en películas como "Nadie conoce a nadie", "Fugitivas", "La herencia Valdemar" y "Vienes o voy". En 2014 protagonizó el videoclip "Huelo al miedo" del grupo Warcry, junto a Nerea Garmendia y Christian Gálvez.

Su vínculo con Lina Morgan

El inicio de su carrera está ligado a una de las grandes estrellas del teatro español: Lina Morgan. Según contó en una entrevista, su primera gran oportunidad llegó cuando trabajaba en Isla Mágica y se enteró de que había un casting para "Hostal Royal Manzanares". Durante la prueba, tuvo que cantar frente a la propia Morgan, quien quedó encantada con él. "Después de aquello me llamaron. La secuencia debía durar siete minutos, pero Lina improvisó y estuvimos dieciséis. Fue amor a primera vista", recordó Olmedo. Más tarde, trabajaron juntos en "Academia de baile Gloria", donde la actriz lo consideró su "hijo artístico".

Jesús Olmedo en "Hospital Central" RTVE

A pesar de su extensa carrera, Jesús Olmedo ha reconocido que la industria del entretenimiento no es fácil. En varias entrevistas ha hablado sobre la inestabilidad laboral de los actores: "Llevo 30 años de profesión y hoy no sé qué va a ocurrir mañana con mi vida laboral", confesó en 'The Luxonomist'. También ha hablado de su infancia y de cómo su familia influyó en su carácter. "Mi padre fue un ser inmenso y mi madre es la personificación de la entereza y la lucha", aseguró.

Jesús Olmedo en 'Pasapalabra' Atresmedia

A nivel sentimental, Olmedo mantuvo unarelación de 12 años con la actriz Nerea Garmendia, a quien conoció mientras trabajaban en "Hospital Central" y "90-60-90". Aunque no se casaron, celebraron una ceremonia privada con sus seres queridos. En 2020, la pareja anunció su separación. Un año antes, Garmendia reveló que había sufrido la pérdida de un bebé que esperaba con el actor, un episodio que marcó su vida personal.

Hoy en día, Jesús Olmedo sigue siendo un actor muy activo, combinando proyectos en televisión, cine y teatro. Su carrera sigue creciendo, manteniéndose como un rostro destacado en la ficción española.