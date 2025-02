Nerea Garmendia: "No he decidido ser madre a los 45, es cuando lo he conseguido"

La Fundación Fenin, de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, presentó la semana pasada en la estación ferroviaria de Sevilla Santa Justa la campaña "Las otras fotos de tu vida", una exposición fotográfica itinerante que recorrerá distintos puntos de la geografía nacional para sensibilizar sobre la relevancia de la tecnología sanitaria a lo largo de todas las etapas de la vida.

La actriz y presentadora Nerea Garmendia, que convive con diversas patologías, participó en la inauguración para poner en valor la importancia que la tecnología sanitaria cobra en la vida de muchas personas que, como ella, dependen o han dependido de ella para seguir adelante.

-¿Cómo le ha ayudado la tecnología sanitaria?

Gracias a la tecnología sanitaria puedo oír, caminar y ser mamá. Tuve un problema de columna con 12 años y gracias al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento, ahora llevo una vida normal. Con mi pérdida de audición me pasó lo mismo. Gracias a los audímetros supe que necesitaba poner una solución, ahora llevo audífonos y puedo oír la vida como el resto del mundo. Y gracias a que congelé óvulos hace 10 años, he logrado ser mamá.

-¿Se ha sentido limitada en su trabajo o día a día por sus problemas de audición?

Me sentí limitada antes de ponerme los audífonos, porque no podía entender conversaciones enteras. Pero ahora que los llevo, tengo calidad de vida porque oigo las conversaciones perfectamente.

-Pudo congelar sus óvulos y gracias a eso será madre, pero otras mujeres no tienen la misma oportunidad. ¿Cree que la Seguridad Social debería cubrir la congelación de óvulos?

Absolutamente sí. Creo que la Seguridad Social debería cubrir la congelación de óvulos. Traer un bebé al mundo en algunos casos no es tan fácil como parece, y necesitamos la ayuda de la ciencia y la tecnología sanitaria. Incluso en casos en los que el paciente necesita un tratamiento de quimioterapia o radioterapia se pueden congelar óvulos, o espermatozoides (lo de la congelación va para ambos sexos) para que después del tratamiento tengan la oportunidad de ser padres. Hay casos en los que alrededor de los 30 años la reserva ovárica es muy baja y damos por supuesto que podremos ser mamás sin problema. Hay mucha gente que no sabe que, a través de una analítica que todos podemos pedir al médico de cabecera, podemos saber cuál es nuestra reserva ovárica para que, de esa manera, podamos decidir qué hacer.

-¿Cómo afronta la maternidad a partir de los 45? ¿Alguna inquietud?

La afronto con mucha ilusión, energía y fuerza. No he decidido ser madre a los 45, he conseguido ser madre a los 45. Mucha gente juzga sin saber la historia que hay detrás, yo llevo muchos años para quedarme embarazada y lo he logrado gracias a la ciencia y la tecnología sanitaria.

Nerea Garmendia en la exposición "Las otras fotos de tu vida" Gtres

-¿Qué proyectos tiene ahora?

He estado rodando “Vaya semanita” desde el inicio de mi embarazo. Decidí parar hace una semana por prudencia, ya que estoy de 30 semanas (casi de 8 meses). Pero sigo con mi espectáculo de monólogos “Con taras y a lo loco”, que como requiere menos horas de trabajo, me puedo permitir seguir trabajando.

En cuanto haya dado a luz, me tomaré un par de meses de relax, y poco a poco retomaré el trabajo. Quiero bajar el ritmo para poder disfrutar de la maternidad y darle a mi hijo el tiempo que se merece.

-¿Cuál es la mejor decisión que ha tomado en su vida? ¿Y la peor?

La mejor, ser madre. Y la peor no te sabría decir porque no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado en mi vida.