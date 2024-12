Qué ha sido de Antonio Zalbálburu, el actor que interpretaba al Doctor Sotomayor en “Hospital Central”

Antonio Zabálburu, conocido por interpretar al Doctor Javier Sotomayor en la emblemática serie "Hospital Central", es un ejemplo de reinvención profesional. Este actor bilbaíno, nacido en 1973, dejó una huella imborrable en la televisión española al ser el único intérprete presente en los 300 episodios de la serie, que se emitió entre 2000 y 2012. Sin embargo, tras su éxito como médico en la ficción, Zabálburu ha sabido adaptarse a nuevos desafíos, alejándose del foco mediático para emprender en otros sectores.

La trayectoria de Zabálburu en "Hospital Central" fue más que destacada. Su personaje, un joven residente MIR que evolucionó a médico adjunto, se convirtió en uno de los más queridos por el público. Pero antes de este papel, el actor ya había participado en otras producciones televisivas de éxito, como "Compañeros" o "Al salir de clase", donde interpretó brevemente al mismo personaje en un crossover. Además, durante los doce años de "Hospital Central", Zabálburu también se involucró en proyectos cinematográficos como "Eres mi héroe" y "Vete de mí", y en el teatro, con obras como "Troilo y Crésida" y "El invierno bajo la mesa". Sin embargo, tras el final de la serie en 2012, su presencia en la pequeña pantalla se redujo, con papeles puntuales en series como "El don de Alba", "Perdóname, Señor" y "La que se avecina".

Reparto de "Hospital Central" Mediaset Telecinco

Por otra parte, ante la disminución de proyectos como actor, Zabálburu decidió reinventarse. En 2019, reveló en una entrevista que había dado un giro a su carrera, dedicándose al coaching de productividad y al sector inmobiliario. Junto a su esposa, la enóloga Gemma Puxeu, fundaron Zome Madrid, una empresa especializada en la compraventa y alquiler de propiedades. Además, desarrollaron la aplicación Zome NOW, destinada a facilitar las transacciones inmobiliarias. Según confesó el actor, este cambio respondió a la necesidad de tomar las riendas de su futuro laboral: "Cuando eres actor, dependes de que te llamen. Como emprendedor, eres tú quien genera las oportunidades", explicó.

Además de su actividad en el ámbito inmobiliario, Zabálburu y Puxeu gestionan Mama's Garden, una casa rural ubicada en Viandar de la Vera, Cáceres. Allí, ofrecen a los visitantes experiencias únicas como catas de vino y la posibilidad de adquirir su propio aceite de oliva. La pareja vive en el campo junto a sus cuatro hijos, disfrutando de una vida más tranquila lejos de los focos. Pese a su alejamiento de la televisión, Zabálburu sigue siendo recordado con cariño por su papel en "Hospital Central". "Es impresionante que la gente aún me reconozca por la calle. No me molesta, al contrario, se lo agradezco porque ellos hicieron posible todo esto", afirmó en una entrevista.