J.K. Rowling reaparece en el set de la nueva serie de 'Harry Potter' mientras persiste el conflicto con actores y fans

La autora británica J.K. Rowling volvió a dejarse ver en el rodaje de la nueva serie de 'Harry Potter' que HBO prepara como una ambiciosa reinvención televisiva de la saga literaria. La producción, que comenzó oficialmente en julio en Warner Bros. Studios Leavesden y otros puntos del Reino Unido, avanza con la mirada puesta en su estreno previsto para 2027 en HBO y HBO Max.

La presencia de Rowling llega en un momento en el que la escritora continúa generando fuertes divisiones dentro del propio fandom y del reparto de las adaptaciones previas. Durante los últimos años, la autora ha mantenido una postura pública reiterada en torno a cuestiones trans, lo que le ha valido críticas constantes. Desde que en 2020 publicó sus primeros mensajes sobre el tema, la polémica se intensificó hasta el punto de que, según un recuento publicado en 2024 por Variety, había “posteado o republicado más de 200 veces” contenido relacionado con estos debates en apenas dos meses.

La tensión también se ha trasladado a su relación con intérpretes de las películas originales de 'Harry Potter' y de 'Fantastic Beasts', varios de los cuales —entre ellos Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Eddie Redmayne— han expresado públicamente su apoyo a las personas trans y no binarias. El distanciamiento más notable se ha producido entre Rowling y Emma Watson, con quien mantiene un conflicto abierto. La autora declaró que “nunca perdonaría” a la actriz por pronunciarse en defensa de los derechos trans, mientras que Watson afirmó recientemente estar “más triste” porque “nunca se hizo posible una conversación” entre ambas. La respuesta de Rowling fue igualmente pública: compartió un video burlándose de las palabras de Watson y la acusó de “tan poca experiencia en la vida real que es ignorante de lo ignorante que es”.

A pesar de este clima, HBO ha reiterado su respaldo a Rowling y su implicación directa en el proyecto. En declaraciones a Variety el año pasado, un portavoz de la cadena afirmó: “J.K. Rowling tiene derecho a expresar sus opiniones personales. Nosotros seguiremos concentrados en el desarrollo de la nueva serie, que solo se beneficiará de su participación”. El jefe de contenido de la compañía, Casey Bloys, ya había explicado en un evento para la prensa que la autora está “muy, muy involucrada en el proceso” de selección del equipo creativo, y aclaró que sus declaraciones “no han afectado al reparto ni a la contratación de guionistas o personal de producción”.

Mientras el rodaje continúa en Reino Unido, la figura de Rowling sigue ocupando el centro de la conversación pública alrededor del regreso del mundo mágico a la pantalla. Su visita al set confirma que será una presencia constante en esta nueva etapa de 'Harry Potter', incluso en medio de las tensiones que persisten con parte del elenco original y numerosos fans.