Sarah Michelle Gellar rompe su promesa y vuelve a ser Buffy: “Dije que no lo haría jamás”

Sarah Michelle Gellar ha decidido volver al papel que la convirtió en un icono de la televisión. La actriz retomará su personaje en Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale, el reboot de la serie que ya ha grabado su episodio piloto para Hulu. En esta nueva versión, la historia se centrará en una joven cazadora interpretada por Ryan Kiera Armstrong, mientras que Gellar participará en un papel recurrente.

La intérprete reconoció que no esperaba regresar al universo de Buffy: “Era algo que jamás pensé que volvería a hacer. He aprendido que nunca se puede decir nunca”, explicó durante un evento en Los Ángeles. Según contó, fue la directora y productora ejecutiva Chloé Zhao quien consiguió convencerla. “Habló del proyecto con tanta pasión que me hizo entender que ahora, más que nunca, necesitamos creer en nuestros héroes”, señaló.

Gellar también adelantó que la serie no exigirá haber visto la original para seguirla, aunque incluirá referencias para los seguidores de siempre. “Queremos que sea accesible para una nueva generación, pero sin olvidar a quienes crecieron con Buffy”, añadió.

Con este regreso, la actriz revive uno de los fenómenos televisivos más recordados de los años noventa, una historia que marcó a toda una generación y que ahora busca conectar con nuevos espectadores más de veinte años después.