Las series y películas que tienes que ver según Stephen King

El renombrado escritor Stephen King no solo es conocido por sus escalofriantes historias de terror que han capturado la imaginación de millones de lectores en todo el mundo, sino también por su entusiasmo y pasión por el mundo del entretenimiento televisivo. Con más de siete millones de seguidores en la plataforma X, King ha utilizado su influencia en las redes sociales para compartir sus opiniones sobre una variedad de películas, libros y series, convirtiéndose así en una fuente confiable de recomendaciones para muchos fanáticos del cine y la televisión.

En las últimas semanas, King ha expresado su entusiasmo por varias series que ha descubierto, incluyendo "The Tourist" en HBO Max, que describió como "emocionante, lleno de suspense y misterioso". También elogió los dos primeros episodios de "Constellation" en Apple TV+, aunque expresó ciertas dudas sobre la dirección futura de la trama. Otro de sus favoritos recientes fue la quinta temporada de "Fargo" en Movistar Plus+, destacando las interpretaciones de Juno Temple y Jennifer Jason Leigh como "excepcionales". Sin embargo, King no dudó en expresar su "frustración" con la plataforma gratuita con anunciosde Amazon, Freevee, cuyas interrupciones durante la película "La matanza de Texas" le molestaron considerablemente.

Si nos remontamos a sus publicaciones anteriores, es evidente el amor de King por las producciones deNetflix, lo que llevó al actor David Harbour, conocido por su papel en "Stranger Things", a bromear sobre la necesidad de una "intervención" para que el escritor vuelva a los libros. Uno de los puntos destacados de su lista de recomendaciones es "La casa de papel", la exitosa serie española sobre atracos, que King ha elogiado repetidamente a lo largo de los años. Desde su estreno, King ha expresado su admiración por la serie, describiéndola como "emocionante y divertida", e incluso se ha fotografiado con la icónica máscara de Dalí utilizada por los personajes principales. Otros programas que han capturado la atención y elogios de King incluyen "Search Party", "The Americans", "Juego de tronos", "Homeland" y "Dark", entre otros.

Sin embargo, el amor de King por las series no se limita a un solo género. Desde dramas de espías hasta historias de ciencia ficción y terror, sus recomendaciones abarcan una amplia gama de intereses y gustos. Desde "Black Mirror" hasta "Marianne" y "Mindhunter", King ha demostrado su aprecio por las producciones que desafían las convenciones y ofrecen experiencias únicas para los espectadores.