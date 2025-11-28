Los Premios PR celebran su XXII edición reconociendo la excelencia en comunicación y periodismo

PR Noticias celebró este jueves la XXII edición de los Premios PR en el Palacio de la Prensa, consolidando estos galardones como una de las citas más relevantes del calendario profesional para el mundo del periodismo, la comunicación y las relaciones públicas. La gala reunió a destacados directivos, periodistas, agencias y responsables de comunicacióninstitucional en una noche marcada por el reconocimiento al talento, la innovación y la excelencia profesional.

Entre los galardones más destacados de la noche figuraron los concedidos a medios de referencia del panorama informativo nacional. El Debate fue reconocido como Mejor Periódico Digital, mientras que OK DIARIO recibió el premio al Mejor Periódico Digital de España. También fueron distinguidos medios como El Español, The Objective, El Confidencial y El Debate, reflejando la diversidad y fortaleza del ecosistema mediático actual.

Premios a la trayectoria y al compromiso con la información

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a la trayectoria profesional de periodistas y comunicadores de primer nivel. Entre ellos destacó el premio concedido a Antonio Fernández-Galiano, así como el reconocimiento a la labor informativa en el ámbito de la salud para Sergio Alonso. La ceremonia también puso en valor el papel de la radio y la televisión como pilares fundamentales del periodismo.

XXII Edición Premios PR Noticias. Premio Sergio Alonso. David Jar David Jar Fotógrafos

La gala también puso en valor la labor de agencias, consultoras y departamentos de comunicación. Firmas como LLYC, NITID, Acento y Rud Pedersen fueron reconocidas por su contribución al sector. Además, compañías como CaixaBank, Endesa y Banco Sabadell recibieron premios por sus estrategias de comunicación.

Una gala que refuerza el papel del periodismo en tiempos de cambio

La XXII edición de los Premios PR volvió a subrayar la importancia de la comunicación rigurosa, la innovación y la adaptación constante del sector a un entorno cada vez más digitalizado. La cita sirvió no solo para celebrar los logros del último año, sino también para reivindicar el valor del periodismo libre y del trabajo de los profesionales que lo hacen posible.