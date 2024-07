"The Agency", la nueva serie protagonizada por Richard Gere

Richard Gere, el eterno protagonista de clásicos del cine como "Pretty Woman" o "American Gigoló", ha decidido dar un importante giro en su carrera al sumarse, según 'The Hollywood Reporter', al elenco de la serie "The Agency". Esta producción de Showtimepromete ser un drama político de alto nivel, basado en la adaptación estadounidense del aclamado drama francés "The Bureau". Esta nueva etapa profesional para Gere marca su primer papel principal en una serie de televisión, un hito significativo para el actor de 74 años.

Gere no estará solo en esta ambiciosa producción. Junto a él, el reparto contará con la presencia de Michael Fassbender y Jeffrey Wright, ambos nominados al Oscar. Fassbender, quien retomó su carrera cinematográfica con la película "The Killer" en 2023 tras un paréntesis de cuatro años, vuelve a la televisión por primera vez desde su participación en "La cortesana" en 2008. Jeffrey Wright, por su parte, se ha mantenido activo y es reconocido por su trabajo en la serie "The Last of Us".

"The Agency" seguirá la historia de Martian (interpretado por Fassbender), un agente encubierto de la CIA. La trama se centra en su orden de abandonar su vida de incógnito y regresar a Londres. En este regreso, Martian deberá enfrentarse a los sentimientos que resurgen al reencontrarse con un antiguo amor. Gere interpretará a Bosko, el jefe del departamento de Londres de la CIA, quien posee un pasado complejo tras haber servido como agente encubierto durante ocho años.

Chris McCarthy, codirector ejecutivo global de Paramount y director ejecutivo de Showtime y MTV Entertainment Studios, ha elogiado a Gere, afirmando: “Richard Gere es único, adorado por generaciones de seguidores en todo el mundo por su excepcional habilidad para infundir profundidad y autenticidad en cada papel que desempeña”. Este reconocimiento subraya la importancia de la incorporación de Gere al proyecto y anticipa una posible gran actuación que podría atraer a una amplia audiencia.

Con la combinación de un elenco estelar, una buena trama y la dirección de una reconocida casa de producción como Showtime, "The Agency" tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito. La serie no solo atraerá a los seguidores de los actores involucrados, sino también a los aficionados de las series políticas y de espionaje, un género que ha demostrado ser extremadamente popular en los últimos años.