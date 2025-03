Laura Caballero desvela cómo fueron los inicios de "Aquí no hay quien viva": "No había intención de que funcionara"

"Aquí no hay quien viva" es una de las series más icónicas de la televisión española. Su éxito fue rotundo, consolidando a sus creadores, Alberto y Laura Caballero, como referentes en la comedia televisiva. Sin embargo, según ha revelado recientemente Laura en el programa 'El Faro' de la Cadena SER, el inicio de la serie estuvo marcado por dificultades y la falta de apoyo por parte de la cadena que la emitía, Antena 3.

La serie nació gracias al respaldo del productor José Luis Moreno, tío de los hermanos Caballero, quien confió en su talento y les dio la oportunidad de liderar el proyecto. Sin embargo, el contexto dentro de Antena 3 no era el más favorable para su estreno. Según ha explicado Laura Caballero, la cadena de Atresmedia experimentó un cambio en sus altos cargos justo cuando la serie ya había sido firmada, lo que generó dudas sobre su continuidad. "Tenemos la intuición de que justo en Antena 3 se produjo un cambio en los altos cargos, que creo que cuando se encontraron la serie ya firmada y tal, no la querían", ha afirmado Caballero en la entrevista con Mara Torres. Esta situación derivó en una serie de decisiones que ponían en riesgo la supervivencia de la producción.

Reparto de la serie española "Aquí no hay quien viva". larazon

Según la directora, la serie fue emitida en condiciones poco favorables: sin apenas publicidad y en competencia directa con la final de 'Gran Hermano', uno de los formatos más vistos en ese momento. "A lo único que estaban obligados era a emitir cuatro capítulos", ha explicado. La clave para la continuidad de "Aquí no hay quien viva" residía en su audiencia durante esos primeros episodios. Sin embargo, los datos iniciales no fueron alentadores. "Los cuatro primeros capítulos sufrieron. De hecho, iban por debajo de la media de la cadena, que era la clave para seguir vivos o no", ha explicado Caballero.

Por otra parte, el momento decisivo llegó con el quinto episodio, en el que la serie logró alcanzar la media de audiencia de Antena 3. A partir de ahí, el crecimiento fue imparable, sumando puntos de audiencia semana tras semana hasta convertirse en un fenómeno televisivo. A pesar de los obstáculos iniciales, la serie logró consolidarse y marcó un antes y un después en la comedia televisiva española. Su éxito permitió la posterior creación de "La que se avecina" y otros proyectos de los hermanos Caballero, quienes hoy continúan dejando huella en la ficción nacional.